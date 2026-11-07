Рижский городской суд приговорил к лишению свободы одного из обвиняемых по делу о мошенничестве, в результате которого пожилая женщина лишилась единственного жилья и денег от его продажи. В деле также фигурируют бывший судебный исполнитель и бывшая нотариус.

Как сообщает агентство LETA, в пятницу, 6 ноября, суд утвердил соглашение между обвиняемым Александром Сидоренко и прокурором Илзе Бикиней-Бурките.

С учётом частичного сложения назначенных наказаний Сидоренко приговорён к двум годам и четырём месяцам лишения свободы.

Однако с учётом времени, уже проведённого под задержанием и арестом, ему предстоит отбыть в заключении один год и девять месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию ущерба в размере 3000 евро в пользу одной потерпевшей и 40 300 евро — в пользу другой.

Приговор пока не вступил в законную силу, поскольку ещё не истёк срок подачи ходатайства о подготовке полного текста судебного решения.

Как пенсионерка потеряла единственную квартиру

История получила широкую огласку после расследования программы TV3 «Nekā personīga».

Пенсионерка Элеонора Лякса, родившаяся в 1932 году, несколько лет назад столкнулась с финансовыми трудностями. Из-за ухудшения здоровья ей становилось всё сложнее передвигаться, она редко выходила из дома и начала забывать вовремя оплачивать коммунальные счета.

В результате перед предприятием Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) образовался долг, немного превышавший 1000 евро.

Управляющая компания обратилась в суд, который постановил взыскать задолженность. Исполнение решения было поручено присяжному судебному исполнителю Роланду Вейнбергу.

По информации журналистов, на банковском счёте пенсионерки в тот момент находилось около 8000 евро. Судебный исполнитель имел право проверить счёт должницы и взыскать необходимую сумму.

Однако вместо этого единственную квартиру пожилой женщины выставили на публичные торги.

Жильё продали за 30 700 евро.

После погашения долга перед RNP оставшиеся деньги должны были поступить на счёт пенсионерки. Но этого не произошло.

Загадочный вексель на 28 тысяч евро

Позднее дальняя родственница пенсионерки, убиравшая её квартиру, обнаружила несколько документов, среди которых оказался вексель.

Согласно документу, через два месяца после утверждения судом результатов аукциона пожилая женщина якобы заняла 28 000 евро у Кристины Луценко, которой тогда было около 30 лет.

Эта сумма в точности совпадала с остатком средств от продажи квартиры, который судебный исполнитель должен был перечислить пенсионерке.

Вексель якобы был оформлен в Иманте, хотя к тому времени пожилая женщина уже не могла самостоятельно выходить из дома.

Как отмечала программа «Nekā personīga», даже без специальной почерковедческой экспертизы подпись на документе выглядела не похожей на настоящую подпись пенсионерки.

Уже через две недели после предполагаемого оформления векселя Луценко потребовала возврата денег, обратившись сначала к нотариусу Инге Муцине, а затем в суд.

Дело вновь оказалось у судебного исполнителя Вейнберга.

По информации журналистов, ни одно из должностных лиц не проверило подлинность векселя. В результате 28 000 евро были перечислены на банковский счёт Луценко в Великобритании.

Таким образом, за несколько месяцев пенсионерка осталась и без квартиры, и без средств, на которые могла бы приобрести другое жильё или хотя бы оплачивать проживание в пансионате.

В деле фигурируют бывший судебный исполнитель и нотариус

Первоначально уголовное дело рассматривалось в отношении пяти обвиняемых.

Помимо Александра Сидоренко, перед судом предстали бывший судебный исполнитель Роланд Вейнберг, бывшая нотариус Инга Муциня, Кристина Луценко и Владимир Оснач.

Вейнберг обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, Муциня — в служебном подлоге и мошенничестве.

Сидоренко, Осначу и Луценко также предъявлены обвинения в мошенничестве.

Производство в отношении Сидоренко было выделено в отдельное дело, поскольку он неоднократно не являлся на судебные заседания. Это решение позволило ускорить рассмотрение дела остальных обвиняемых.

Какие наказания требует прокуратура

В ходе судебных прений прокурор ранее запросила для остальных обвиняемых следующие наказания:

Роланду Вейнбергу — штраф 39 000 евро и пятилетний запрет занимать должности в государственном управлении.

Инге Муцине — штраф 35 100 евро и четырёхлетний запрет занимать должности в государственном управлении.

Кристине Луценко — пробационный надзор сроком на три года.

Владимиру Осначу — два года и четыре месяца лишения свободы.

Кроме того, прокуратура потребовала удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 43 400 евро, взыскав эту сумму солидарно со всех обвиняемых.

Вейнберг и Муциня в настоящее время уже не работают судебным исполнителем и нотариусом соответственно.

Следующее заседание — 11 ноября

Уголовное расследование началось в январе 2021 года после выявления предполагаемого мошенничества с использованием поддельного простого векселя.

Следствие также установило, что аналогичным способом обвиняемые предположительно похитили более 39 000 евро у другого человека, родившегося в 1964 году.

Рижский городской суд продолжит рассмотрение дела остальных обвиняемых 11 ноября в 14:30.

До вынесения судебного решения их вина не считается установленной.