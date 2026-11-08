В связи с мошенническим получением средств из фондов Европейского союза (ЕС) в Валкском крае вступил в силу первый обвинительный приговор, поскольку владелец ООО «Mūrbūdu sidra darītava» Кришьянис Зинтис Путниньш признал свою вину в пособничестве мошенничеству, сообщает программа Латвийского телевидения «de facto».

С ним было заключено соглашение о наказании, которое утвердил суд. За пособничество мошенничеству в крупном размере Путниньшу назначен пробационный надзор сроком на три года, а с его предприятия взысканы 31 200 евро, или 40 минимальных месячных заработных плат, и установлен двухлетний запрет претендовать на средства фондов ЕС.

Путниньш не пожелал комментировать приговор программе.

Это дело выделено из первоначального уголовного дела, в котором обвинения предъявлены мэру Валки Венту Арманду Крауклису (Видземская партия), руководителю администрации Эргемской волости Петерису Петерсонсу и руководителю отдела развития Валкской краевой думы Гунте Смане. В настоящее время это дело готовится к передаче в суд.

Как уже сообщало LETA, уголовное дело касается реализованного Валкским краевым самоуправлением проекта фонда ЕС, связанного с предоставлением государственной поддержки развитию предпринимательской деятельности в регионах.

Согласно правовому регулированию, самоуправления могут подавать заявки на получение софинансирования из Европейского фонда регионального развития и дотации из государственного бюджета Латвии, которые в виде инвестиций могут использоваться для восстановления деградировавших территорий с целью развития на них предпринимательской деятельности.

При реализации проектов такого рода самоуправления должны обеспечить, чтобы не развивалась инфраструктура, построенная для заранее известного коммерсанта и приспособленная к его потребностям. Если здание строится для конкретного предприятия, поддержка из фондов ЕС не может превышать 55% общей суммы, при этом необходим также вклад предпринимателя.

В свою очередь, если пользователь объекта определяется впоследствии на аукционе, финансирование из фондов ЕС может достигать 85%. Именно такой проект официально реализовывал Валкский край.

В ходе расследования установлено, что в период с июля 2020 года по октябрь 2023 года обвиняемые должностные лица, вопреки условиям получения государственной поддержки и требованиям правового регулирования, совершали мошеннические действия, чтобы обманным путём получить средства проекта фонда ЕС в размере 693 520 евро. Из них средства Европейского фонда регионального развития составляли 670 032 евро, а дотация из государственного бюджета Латвии — 23 488 евро.

Следователи считают, что группа лиц, указывая в проектной документации сфальсифицированную информацию, тайно привлекла к реализации проекта и противоправно предоставила преимущество конкретному коммерсанту — «Mūrbūdu sidra darītava», для нужд предпринимательской деятельности которого было построено новое производственное здание.

Предприятие участвовало как в выборе места реализации проекта, так и в процессе проектирования производственного здания. Кроме того, проект был реализован и производственное здание построено на земельном участке, который вообще не соответствует статусу деградировавшей территории. Этот земельный участок был выбран потому, что он находится рядом с существующим производством предприятия.

Кроме того, председатель Валкской краевой думы от имени самоуправления принял на себя долгосрочные долговые обязательства для покрытия частных допустимых расходов противоправно реализованного проекта в размере 396 398 евро, в результате чего самоуправлению были причинены тяжёлые финансовые последствия, поставившие под угрозу выполнение автономных функций самоуправления, считает прокуратура.

Полученные в ходе расследования доказательства указывают на то, что проект был реализован не только противоправно, но и бесхозяйственно, без соблюдения методики, разработанной учреждением, сотрудничающим при реализации проекта. В результате реализация проекта принесла бюджету самоуправления не финансовую выгоду, а долгосрочные убытки, считают следователи.

В судебном приговоре теперь также говорится, что Крауклис «обязался, используя контакты в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), решить проблемы, выявленные при реализации проекта».

Однако Крауклис заявил программе «de facto», что у него нет никаких особых контактов в агентстве, но одновременно подтвердил, что обращался за советом к тогдашнему заместителю руководителя CFLA Мартиньшу Бренчу, который теперь стал депутатом Сейма от «Объединённого списка» и у которого недавно прошёл обыск в связи с проектом аналогичного характера в Алуксненском крае.

«Я действительно лично его знаю и (...) действительно ему звонил, но он мне ясно сказал, что (...) это не относится непосредственно к его компетенции, и никаких дальнейших разговоров или консультаций на эту тему у нас действительно не было», — сказал программе мэр Валкского края, который, по его словам, даже немного рассердился, «поскольку мы действительно довольно хорошо знакомы».

Информация «Firmas.lv» свидетельствует, что «Mūrbūdu sidra darītava» зарегистрирована в 2015 году, а основной капитал предприятия составляет 3000 евро. Единственным владельцем предприятия является Путниньш. В 2025 году оборот предприятия составил 377 095 евро, а прибыль достигла 20 848 евро.