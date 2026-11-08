Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Детей душили и связывали: в Израиле раскрыли сотни случаев издевательств в детском саду 0 205

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трое сотрудниц систематически издевались над маленькими детьми.
ФОТО: BB.LV/AI

В Израиле разгорается скандал вокруг частного детского учреждения, где, по версии следствия, трое сотрудниц систематически издевались над маленькими детьми. Среди пострадавших — младенцы в возрасте всего шести месяцев. Прокуратура насчитала более 400 эпизодов жестокого обращения как минимум с 17 детьми.

Шокирующие подробности расследования стали известны после предъявления обвинений трём сотрудницам детского учреждения в поселении Ариэль на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Среди обвиняемых — директор учреждения.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на израильские источники, женщин обвиняют в многочисленных случаях насилия над младенцами и детьми ясельного возраста.

Детей доводили до удушья

Согласно материалам обвинения, сотрудницы применяли к воспитанникам жестокие методы обращения.

Детей связывали, сильно трясли и запирали в тёмных помещениях. В некоторых случаях им засовывали в рот бумагу или ткань, перекрывая доступ воздуха.

По версии следствия, издевательства продолжались до тех пор, пока лица малышей не краснели от недостатка кислорода и они не оказывались на грани удушья.

После некоторых эпизодов дети теряли ориентацию в пространстве и с трудом удерживали равновесие.

Всего следователи выявили более 400 предполагаемых случаев насилия, жертвами которых стали не менее 17 младенцев и малышей.

Всё началось с подозрительных травм

По информации израильского издания Ynet, расследование началось после того, как одна из матерей обнаружила повреждения на теле своего ребёнка.

Обстоятельства произошедшего вызвали подозрения, и к делу подключились правоохранительные органы.

Впоследствии следователи установили многочисленные эпизоды предполагаемого жестокого обращения с воспитанниками учреждения.

Родители встретились с обвиняемыми в суде

Три подозреваемые предстали перед судом. Заседание сопровождалось эмоциональными сценами.

На кадрах из зала суда видно, как родители пострадавших детей пытаются высказать обвиняемым своё возмущение. Сотрудникам службы безопасности пришлось сопровождать женщин из зала.

Случившееся вновь привлекло внимание к проблеме безопасности детей в дошкольных учреждениях Израиля.

Как отмечает NOS, за последние годы в стране неоднократно выявлялись подобные случаи. Только в прошлом месяце были задержаны ещё три сотрудницы другого детского учреждения, подозреваемые в том, что бросали детей на пол и швыряли в них различные предметы.

Расследование дела в Ариэле продолжается. Окончательную оценку действиям обвиняемых должен дать суд.

×
#суд #Израиль #детский сад #прокуратура #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ограничения скорости
Иконка видео
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
Изображение к статье: Viking Cinderella Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кабинет врача
ЧП и криминал
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Cуд оправдал бывшего католического священнослужителя
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожилая женщина лишилась единственного жилья и денег от его продажи
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: Пол Маккензи
ЧП и криминал
Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кабинет врача
ЧП и криминал
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео