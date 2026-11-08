В Израиле разгорается скандал вокруг частного детского учреждения, где, по версии следствия, трое сотрудниц систематически издевались над маленькими детьми. Среди пострадавших — младенцы в возрасте всего шести месяцев. Прокуратура насчитала более 400 эпизодов жестокого обращения как минимум с 17 детьми.

Шокирующие подробности расследования стали известны после предъявления обвинений трём сотрудницам детского учреждения в поселении Ариэль на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Среди обвиняемых — директор учреждения.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на израильские источники, женщин обвиняют в многочисленных случаях насилия над младенцами и детьми ясельного возраста.

Детей доводили до удушья

Согласно материалам обвинения, сотрудницы применяли к воспитанникам жестокие методы обращения.

Детей связывали, сильно трясли и запирали в тёмных помещениях. В некоторых случаях им засовывали в рот бумагу или ткань, перекрывая доступ воздуха.

По версии следствия, издевательства продолжались до тех пор, пока лица малышей не краснели от недостатка кислорода и они не оказывались на грани удушья.

После некоторых эпизодов дети теряли ориентацию в пространстве и с трудом удерживали равновесие.

Всего следователи выявили более 400 предполагаемых случаев насилия, жертвами которых стали не менее 17 младенцев и малышей.

Всё началось с подозрительных травм

По информации израильского издания Ynet, расследование началось после того, как одна из матерей обнаружила повреждения на теле своего ребёнка.

Обстоятельства произошедшего вызвали подозрения, и к делу подключились правоохранительные органы.

Впоследствии следователи установили многочисленные эпизоды предполагаемого жестокого обращения с воспитанниками учреждения.

Родители встретились с обвиняемыми в суде

Три подозреваемые предстали перед судом. Заседание сопровождалось эмоциональными сценами.

На кадрах из зала суда видно, как родители пострадавших детей пытаются высказать обвиняемым своё возмущение. Сотрудникам службы безопасности пришлось сопровождать женщин из зала.

Случившееся вновь привлекло внимание к проблеме безопасности детей в дошкольных учреждениях Израиля.

Как отмечает NOS, за последние годы в стране неоднократно выявлялись подобные случаи. Только в прошлом месяце были задержаны ещё три сотрудницы другого детского учреждения, подозреваемые в том, что бросали детей на пол и швыряли в них различные предметы.

Расследование дела в Ариэле продолжается. Окончательную оценку действиям обвиняемых должен дать суд.