Организации, работающие с детьми и молодёжью, отмечают, что алкоголь и наркотические вещества начинают употреблять всё более младшие дети — даже ученики начальной школы.

Число детей, которых после употребления одурманивающих веществ доставляют в больницу и которым требуется медицинская помощь, имеет тенденцию к росту, сообщает LSM.

Одному из таких пациентов, доставленных в больницу во время осенних школьных каникул, было всего 12 лет.

За неделю осенних школьных каникул в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) доставили 15 подростков в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Руководитель Центра психического здоровья детей и молодёжи BKUS Карина Бейнерте рассказала: «Рост небольшой, но постоянный. И он есть».

Около половины подростков доставили в больницу в состоянии передозировки. По-прежнему чаще всего дети употребляют алкоголь, однако тенденция смешивать разные вещества затрудняет прогнозирование их воздействия.

Бейнерте пояснила: «Абсолютное большинство тех детей, кто попал к нам за эту неделю каникул, были новыми, ранее неизвестными нам пациентами. В прошлом же году все дети, попавшие к нам, за исключением одного, были теми, кого мы уже знали, кто обращается к нам регулярно и употребляет психоактивные вещества».

Руководитель объединения «Laiks jauniešiem» Гинтс Янковскис отмечает: «К сожалению, мы пришли к тому, что в определённых кругах употреблять наркотики стало очень модно. Самое печальное, что молодые люди, которые этого не хотят и не стремятся к этому, уже не могут противостоять давлению».

Основатель «OPEN Radošais centrs» Эдийс Клайшис подчёркивает, что подростки, употребляющие одурманивающие вещества, очень разные: «Есть молодые люди из очень бедных семей, есть — из очень обеспеченных».

При этом они не только употребляют вещества сами, но и распространяют их среди других. Клайшис рассказал: «Самые младшие распространители, которых я встречал, — восьмилетние дети. Это была компания, в которой были дети — молодыми людьми их назвать нельзя, — в возрасте от 8 до 14 лет. Трое из них были восьмилетними: два мальчика и одна девочка. И они не только распространяют электронные сигареты, но и раскладывают наркотики по тайникам».

Эдийс Клайшис рассказывает, что время от времени у него есть возможность заглядывать в закрытые группы Snapchat и Telegram, где подростки общаются друг с другом: «То, что я увидел, просто шокирует. Фактически дети младшего подросткового возраста соревнуются, кто сможет вдохнуть больше амфетамина. Это страшно! Действительно страшно».