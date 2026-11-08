Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это страшно!» – в Латвии наркотики употребляют даже ученики начальной школы 0 694

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: наркотики

Организации, работающие с детьми и молодёжью, отмечают, что алкоголь и наркотические вещества начинают употреблять всё более младшие дети — даже ученики начальной школы.

Число детей, которых после употребления одурманивающих веществ доставляют в больницу и которым требуется медицинская помощь, имеет тенденцию к росту, сообщает LSM.

Одному из таких пациентов, доставленных в больницу во время осенних школьных каникул, было всего 12 лет.

За неделю осенних школьных каникул в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) доставили 15 подростков в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Руководитель Центра психического здоровья детей и молодёжи BKUS Карина Бейнерте рассказала: «Рост небольшой, но постоянный. И он есть».

Около половины подростков доставили в больницу в состоянии передозировки. По-прежнему чаще всего дети употребляют алкоголь, однако тенденция смешивать разные вещества затрудняет прогнозирование их воздействия.

Бейнерте пояснила: «Абсолютное большинство тех детей, кто попал к нам за эту неделю каникул, были новыми, ранее неизвестными нам пациентами. В прошлом же году все дети, попавшие к нам, за исключением одного, были теми, кого мы уже знали, кто обращается к нам регулярно и употребляет психоактивные вещества».

Руководитель объединения «Laiks jauniešiem» Гинтс Янковскис отмечает: «К сожалению, мы пришли к тому, что в определённых кругах употреблять наркотики стало очень модно. Самое печальное, что молодые люди, которые этого не хотят и не стремятся к этому, уже не могут противостоять давлению».

Основатель «OPEN Radošais centrs» Эдийс Клайшис подчёркивает, что подростки, употребляющие одурманивающие вещества, очень разные: «Есть молодые люди из очень бедных семей, есть — из очень обеспеченных».

При этом они не только употребляют вещества сами, но и распространяют их среди других. Клайшис рассказал: «Самые младшие распространители, которых я встречал, — восьмилетние дети. Это была компания, в которой были дети — молодыми людьми их назвать нельзя, — в возрасте от 8 до 14 лет. Трое из них были восьмилетними: два мальчика и одна девочка. И они не только распространяют электронные сигареты, но и раскладывают наркотики по тайникам».

Эдийс Клайшис рассказывает, что время от времени у него есть возможность заглядывать в закрытые группы Snapchat и Telegram, где подростки общаются друг с другом: «То, что я увидел, просто шокирует. Фактически дети младшего подросткового возраста соревнуются, кто сможет вдохнуть больше амфетамина. Это страшно! Действительно страшно».

×
#образование #Латвия #безопасность #подростки #алкоголизм #здоровье #дети #наркотики
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
1
5
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ограничения скорости
Иконка видео
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
Изображение к статье: Viking Cinderella Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Политика
2
Изображение к статье: забор на границе Латвии
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Люди на улицах Риги
Наша Латвия
1
Изображение к статье: в больнице
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Строительство убежища в подземном помещении
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Детский стоматолог
Наша Латвия
Изображение к статье: Заседание правительства ЛР
Политика
2
Изображение к статье: забор на границе Латвии
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Люди на улицах Риги
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео