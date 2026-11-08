Польские СМИ раскрывают новые подробности о предполагаемом виновнике массовой стрельбы в центре Кракова, в результате которой 7 ноября погибли шесть человек и ещё 15 получили ранения.

После массовой стрельбы в историческом центре Кракова польские СМИ начали выяснять подробности жизни предполагаемого нападавшего. По опубликованным сообщениям, 24-летний мужчина увлекался оружием, занимался спортивной стрельбой и имел разрешение на владение огнестрельным оружием. Его бывшая одноклассница рассказала о тревожных эпизодах школьных лет, а журналисты обратили внимание на возможные ультраправые симпатии подозреваемого. Однако мотив нападения пока остаётся неизвестным.

Кто такой предполагаемый стрелок?

По данным Wirtualna Polska и других польских изданий, предполагаемый нападавший — 24-летний Михал О. из города Островец-Свентокшиски.

Специализированный портал Terroryzm.pl опубликовал его предполагаемую полную фамилию — Окшиньски, утверждая, что получил подтверждение из двух независимых источников. Однако крупные польские СМИ пока предпочитают не раскрывать фамилию подозреваемого полностью.

Молодой человек получил профессиональное образование токаря, увлекался оружием и занимался спортивной стрельбой.

По сведениям Wirtualna Polska, у него имелось официальное разрешение на спортивное оружие. На его имя были зарегистрированы две единицы огнестрельного оружия.

Михал состоял в стрелковом клубе Świt в Староховицах. Членом того же клуба был его отец, Януш О., владевший 11 единицами зарегистрированного оружия.

По данным Onet, ни отец, ни сын ранее не привлекали внимания полиции.

Чёрный Subaru и оружейный арсенал

Как ранее сообщал bb.lv, 7 ноября предполагаемый нападавший приехал в центр Кракова на чёрном Subaru, принадлежавшем его отцу.

Около 15:00 на Главной рыночной площади раздались выстрелы. Люди пытались спастись, укрываясь в расположенных поблизости магазинах и кафе.

В первоначальных сообщениях говорилось о шести погибших и 15 раненых, среди которых были двое полицейских. Эти цифры требуют сверки с последними официальными данными.

После перестрелки с полицией предполагаемый нападавший был ранен и задержан.

При обыске автомобиля, как сообщается, правоохранители обнаружили дополнительное оружие, сотни патронов, штыки и военное снаряжение.

По предварительным данным, во время нападения использовалась винтовка типа AR-15. Следователи выясняют, кому принадлежало обнаруженное оружие и каким образом оно оказалось в распоряжении подозреваемого.

«Он рисовал нападение на школу и себя в роли убийцы»

Особенно тревожные подробности появились после публикации воспоминаний бывшей одноклассницы Михала.

Как сообщает Radio ESKA, женщина рассказала журналистам, что в школьные годы он был замкнутым, малообщительным учеником, увлекавшимся историей, войной и оружием.

По её словам, во время уроков молодой человек рисовал повешенных людей и сцены вооружённого нападения на школу, причём изображал самого себя в роли убийцы.

Когда одноклассники спрашивали, что означают эти рисунки, Михал якобы отвечал, что хотел бы совершить подобное нападение.

Собеседница Radio ESKA вспоминает, что он говорил об этом так, словно речь шла о его мечте.

Одноклассники замечали странности в его поведении, но не воспринимали слова всерьёз. По утверждению женщины, иногда они даже шутили между собой, что Михал когда-нибудь кого-нибудь убьёт.

Она вспомнила и другой необычный эпизод: во время дистанционного обучения молодой человек однажды появился перед камерой в старом противогазе.

Эти сведения основаны на рассказе бывшей одноклассницы. Независимого подтверждения описанных эпизодов пока нет.

Ультраправые взгляды и загадочные нашивки

Следователи изучают возможные политические убеждения подозреваемого.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, согласно сообщениям СМИ, вечером 7 ноября заявил, что предварительная информация указывает на интерес молодого человека к крайне правым идеологиям. При этом министр оговорился, что эти сведения ещё предстоит проверить.

Портал Terroryzm.pl сообщил, что на одежде предполагаемого стрелка был замечен символ «Фаланга» — стилизованная рука с мечом, связанная с польским ультранационалистическим движением ONR (Obóz Narodowo-Radykalny).

На фотографиях также якобы заметили нашивку одной из бригад территориальной обороны Польши.

Однако наличие подобных символов само по себе не доказывает принадлежности человека к националистической организации или вооружённым силам.

В социальных сетях появились предположения о возможных связях Михала с националистическим движением Rodacy Kamraci.

Не обнаружено и достоверного манифеста, который позволил бы установить политические цели нападения.

Три тела в семейном доме

После задержания предполагаемого стрелка полиция обследовала дом его семьи в Островце-Свентокшиски.

По сообщениям польских СМИ, внутри были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Предположительно, это могли быть родители и сестра подозреваемого.

Следователям предстоит установить личности погибших, обстоятельства их смерти и возможную связь с событиями в Кракове.

Пока нельзя утверждать, что эти люди стали жертвами самого подозреваемого.

Среди жертв — британец, среди раненых — иностранные туристы

В результате нападения погибли шесть человек. Один из них имел британское гражданство.

Ещё 15 человек получили ранения, в том числе двое полицейских и пятеро иностранцев.

Главный вопрос остаётся без ответа

Несмотря на появление многочисленных подробностей о прошлом молодого человека, мотив массового нападения пока не установлен.

Правоохранители проверяют обстоятельства его жизни, происхождение оружия, возможные радикальные убеждения и события в семейном доме.

Ни увлечение спортивной стрельбой, ни воспоминания одноклассников, ни предполагаемые политические симпатии сами по себе не доказывают мотив преступления.