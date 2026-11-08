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На Украине в объявлениях замечены авто с поддельными номерами ЛР. Насколько массово явление? 4 790

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Подозрительные объявления

В августе этого года LA.lv писал об автомобилях с латвийскими номерными знаками, которые якобы продаются в Украине. Тогда читатель выразил опасения, что это, возможно, автомобили, конфискованные у пьяных водителей, которые затем были переданы Украине в качестве пожертвования.

Однако никаких доказательств этому утверждению не было — у Государственной полиции нет информации о том, что на этих автомобилях кто-либо ездил в состоянии алкогольного опьянения и что они были изъяты в рамках уголовного процесса, что стало бы начальным этапом для последующей отправки автомобилей в Украину.

Тем не менее другой внимательный читатель заметил в этой теме еще одну интересную деталь. Он обращает внимание на подлинность номерных знаков конкретных автомобилей, указывая, что у двух из транспортных средств, видимых на фотографиях, они поддельные.

После просьбы проверить этот факт в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) это подтвердилось.

“Сразу можно сказать, что два из трех номерных знаков поддельные — у “Mitsubishi Outlander” и “Nissan X-trail”, поскольку буквы и цифры не соответствуют регистрационным номерным знакам транспортных средств, выдаваемым по латвийскому стандарту. В свою очередь, номерные знаки “VW Toureg” выглядят настоящими — таким образом их можно и визуально сравнить,” поясняет руководитель департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс.

Также Малмейстерс указывает, что, согласно имеющейся в распоряжении CSDD информации, ни один из этих автомобилей не был отправлен через общества, обеспечивающие доставку транспортных средств в Украину. Одновременно следует упомянуть, что все автомобили, передаваемые представителям Украины, в Латвии снимаются с учета и им присваиваются транзитные номера.

Тем не менее эта ситуация побуждает задать вопросы о поддельных номерных знаках за рубежом в целом: ловят ли и как именно лиц, подделывающих латвийские номерные знаки за границей; может ли Государственная полиция вообще что-то с этим сделать; если не может, означает ли это, что за границей можно подделывать сколько угодно? По этим вопросам мы попросили разъяснения у Государственной полиции.

“Главное управление криминальной полиции Государственной полиции информирует, что

нормативное регулирование Латвии предусматривает уголовную ответственность за подделку регистрационных номерных знаков транспортных средств, и само по себе обстоятельство, что такие действия совершены за пределами территории Латвии, не исключает возможности привлечения лица к уголовной ответственности в Латвии.

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#Украина #Латвия #автомобили #CSDD
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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