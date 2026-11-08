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Ограничители установили, а толку мало: в Елгаве 74% водителей превышают скорость 0 72

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ограничения скорости

На улице Платонес в Елгаве установили специальные элементы для снижения скорости автомобилей, однако большинство водителей по-прежнему игнорируют ограничения. Почти три четверти автомобилистов ездят здесь быстрее разрешённых 30 км/ч.

Как сообщает Елгавское самоуправление, после установки элементов успокоения движения транспортный поток на улице Платонес заметно сократился, а средняя скорость автомобилей снизилась.

В октябре за два полных рабочих дня здесь зафиксировали 2925 транспортных средств, в том числе 124 грузовика.

По сравнению с маем 2025 года среднесуточное количество грузовых автомобилей уменьшилось почти на 47% — со 116 до 62. Общая интенсивность движения сократилась на 24% — с 1922 до 1463 автомобилей в сутки.

Однако главную проблему решить пока не удалось. Несмотря на новые препятствия, 73,6% водителей продолжают превышать установленное ограничение скорости в 30 км/ч.

Средняя скорость движения снизилась с 43 до 38 км/ч. Для сравнения: до установки ограничителей скоростной режим нарушали 95,8% автомобилистов.

Jaguar не справился с ограничителями

В октябре на улице Платонес произошёл необычный инцидент. Неизвестный водитель автомобиля Jaguar не справился с управлением и врезался в дорожные ограждения, указатели и сигнальный столб, повредив их.

После аварии водитель покинул место происшествия, бросив автомобиль.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что Jaguar буквально повис на каменных элементах, предназначенных для снижения скорости движения.

Новые дорожные конструкции установили в рамках проекта «Спокойная и безопасная улица Платонес» (Mierīga un droša Platones iela), реализованного по инициативе жителей за счёт бюджета общественного участия.

Таким образом, меры уже позволили сократить транспортный поток и снизить среднюю скорость автомобилей, однако большинство водителей пока не соблюдают установленное ограничение.

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#Елгава #транспорт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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