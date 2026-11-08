Два краковских хирурга пришли в ресторан с жёнами и семерыми детьми, не подозревая, что через несколько минут им придётся спасать людей с огнестрельными ранениями. Когда неподалёку началась перестрелка, семьи укрылись в аптеке, а врачи бросились на помощь пострадавшим. Их действия могли сыграть решающую роль в спасении раненых полицейских.
О том, что произошло 7 ноября на перекрёстке улиц Дитля и Страдомской в Кракове, рассказал польскому изданию Gazeta Krakowska профессор Михал Пендзивятр, заведующий клиникой общей, онкологической и метаболической хирургии Ягеллонского университета.
Вместе с ним пострадавшим помогал доктор Матеуш Вердак, также работающий в Университетской больнице Кракова.
«Папа, там стреляют, люди падают на землю!»
В тот день профессор обедал в ресторане с женой и четырьмя детьми. Его коллега пришёл с супругой и тремя детьми.
Когда обе семьи вышли на улицу и собирались попрощаться, сын Пендзивятра внезапно закричал:
«Папа, там стреляют в людей, они падают на землю!»
Взрослые немедленно увели детей в ближайшую аптеку. Оттуда они наблюдали за перестрелкой между полицейскими и вооружённым мужчиной.
Как только выстрелы стихли, оба хирурга побежали к пострадавшим.
На земле лежали четверо раненых: двое полицейских, предполагаемый нападавший и водитель автомобиля, случайно оказавшийся на месте происшествия.
Поначалу профессор даже не понял, кто из них стрелявший. Увидев человека в военной форме рядом с ранеными полицейскими, он удивился и подумал, где же находятся преступники.
Но выяснять обстоятельства было некогда — людям требовалась немедленная помощь.
Хирург снял пальто и укрыл раненого полицейского
Оба полицейских получили огнестрельные ранения грудной клетки. Они оставались в сознании, но их состояние требовало срочного медицинского вмешательства.
Предполагаемый нападавший тоже был в сознании и мог говорить. У него имелись ранения живота, бедра и груди.
Четвёртый пострадавший получил травмы лица.
Доктор Матеуш Вердак сразу занялся одним из полицейских. Мужчина сильно замёрз, поэтому хирург снял собственное пальто и накрыл им раненого.
Затем вместе с другими людьми он начал останавливать кровотечение.
Полицейские принесли перевязочные материалы, однако оказание помощи осложнялось тем, что с пострадавших было трудно снять плотно закреплённые бронежилеты и снаряжение.
Профессор Пендзивятр в это время помогал остальным раненым.
По его словам, на месте быстро появились дополнительные полицейские и сотрудники городской стражи. Они оцепили территорию и помогали медикам.
К спасательной операции присоединились также полицейский с медицинской подготовкой и ещё одна женщина-врач.
«Для меня не имеет значения, кто преступник, а кто полицейский»
Профессор подчеркнул, что при оказании экстренной медицинской помощи врачи не разделяют пострадавших на преступников и сотрудников правоохранительных органов.
Главное — оценить тяжесть ранений, остановить кровотечение и обеспечить человеку максимальные шансы на выживание.
Поэтому помощь оказывали всем, включая предполагаемого нападавшего.
Но одной первой помощи было недостаточно. Необходимо было как можно быстрее доставить раненых в больницы, способные справиться с конкретными травмами.
Врачи настояли на изменении маршрута скорой
Профессор Пендзивятр решил, что полицейского с тяжёлым ранением грудной клетки необходимо доставить в больницу имени Иоанна Павла II, где работают специалисты по торакальной хирургии.
Он лично позвонил дежурному врачу и предупредил о поступлении тяжелораненого пациента.
В больнице начали готовить операционную.
Первоначально прибывшая бригада скорой помощи предполагала доставить пострадавшего в другое учреждение. Однако хирурги настояли на своём решении и вместе с медиками убедили диспетчера изменить маршрут.
Второго полицейского отправили в больницу имени Нарутовича.
Водителя с травмами лица направили в больницу имени Рыдыгера, располагающую отделением челюстно-лицевой хирургии.
Предполагаемого нападавшего доставили в Университетскую больницу Кракова.
По словам профессора, скорая помощь прибыла примерно через 15 минут после происшествия. До этого раненым помогали находившиеся поблизости люди.
Врачи прервали выходной и приехали в больницы
После оказания помощи на улице Пендзивятр и Вердак отправились в Университетскую больницу, где работают.
Туда же доставили предполагаемого нападавшего.
Профессор особо подчеркнул, что лично не оперировал подозреваемого. Его лечением занималась команда опытных общих, сосудистых хирургов и ортопедов.
Многие краковские врачи, узнав о случившемся, добровольно прервали выходной и приехали в больницы, чтобы помочь коллегам.
По словам Пендзивятра, в подобных ситуациях невозможно заранее знать, сколько пациентов потребуется срочно оперировать. Поэтому помощь каждого специалиста имеет огромное значение.
«Герои — это полицейские»
Несмотря на то что оба хирурга оказались среди первых, кто пришёл на помощь пострадавшим, профессор отказывается считать себя героем.
Он говорит, что они с коллегой лишь сделали то, что должен был сделать любой медицинский работник в такой ситуации.
Особенно важным Пендзивятр считает то, что раненых удалось направить в больницы, наиболее подходящие для лечения их травм.
Но главными героями он называет полицейских, которые остановили вооружённого мужчину.
«Если бы этот полицейский не остановил нападавшего...» — вспоминает профессор.
На другой стороне перекрёстка в тот момент находились семьи обоих хирургов и множество прохожих.
Врач признаётся, что страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы вооружённый мужчина продолжил движение и стрельбу.
«Мы с Матеушем сделали своё дело. Герои — эти полицейские», — заключил профессор Михал Пендзивятр.
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