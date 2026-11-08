Два краковских хирурга пришли в ресторан с жёнами и семерыми детьми, не подозревая, что через несколько минут им придётся спасать людей с огнестрельными ранениями. Когда неподалёку началась перестрелка, семьи укрылись в аптеке, а врачи бросились на помощь пострадавшим. Их действия могли сыграть решающую роль в спасении раненых полицейских.

О том, что произошло 7 ноября на перекрёстке улиц Дитля и Страдомской в Кракове, рассказал польскому изданию Gazeta Krakowska профессор Михал Пендзивятр, заведующий клиникой общей, онкологической и метаболической хирургии Ягеллонского университета.

Вместе с ним пострадавшим помогал доктор Матеуш Вердак, также работающий в Университетской больнице Кракова.

«Папа, там стреляют, люди падают на землю!»

В тот день профессор обедал в ресторане с женой и четырьмя детьми. Его коллега пришёл с супругой и тремя детьми.

Когда обе семьи вышли на улицу и собирались попрощаться, сын Пендзивятра внезапно закричал:

«Папа, там стреляют в людей, они падают на землю!»

Взрослые немедленно увели детей в ближайшую аптеку. Оттуда они наблюдали за перестрелкой между полицейскими и вооружённым мужчиной.

Как только выстрелы стихли, оба хирурга побежали к пострадавшим.

На земле лежали четверо раненых: двое полицейских, предполагаемый нападавший и водитель автомобиля, случайно оказавшийся на месте происшествия.

Поначалу профессор даже не понял, кто из них стрелявший. Увидев человека в военной форме рядом с ранеными полицейскими, он удивился и подумал, где же находятся преступники.

Но выяснять обстоятельства было некогда — людям требовалась немедленная помощь.

Хирург снял пальто и укрыл раненого полицейского

Оба полицейских получили огнестрельные ранения грудной клетки. Они оставались в сознании, но их состояние требовало срочного медицинского вмешательства.

Предполагаемый нападавший тоже был в сознании и мог говорить. У него имелись ранения живота, бедра и груди.

Четвёртый пострадавший получил травмы лица.

Доктор Матеуш Вердак сразу занялся одним из полицейских. Мужчина сильно замёрз, поэтому хирург снял собственное пальто и накрыл им раненого.

Затем вместе с другими людьми он начал останавливать кровотечение.

Полицейские принесли перевязочные материалы, однако оказание помощи осложнялось тем, что с пострадавших было трудно снять плотно закреплённые бронежилеты и снаряжение.

Профессор Пендзивятр в это время помогал остальным раненым.

По его словам, на месте быстро появились дополнительные полицейские и сотрудники городской стражи. Они оцепили территорию и помогали медикам.

К спасательной операции присоединились также полицейский с медицинской подготовкой и ещё одна женщина-врач.

«Для меня не имеет значения, кто преступник, а кто полицейский»

Профессор подчеркнул, что при оказании экстренной медицинской помощи врачи не разделяют пострадавших на преступников и сотрудников правоохранительных органов.

Главное — оценить тяжесть ранений, остановить кровотечение и обеспечить человеку максимальные шансы на выживание.

Поэтому помощь оказывали всем, включая предполагаемого нападавшего.

Но одной первой помощи было недостаточно. Необходимо было как можно быстрее доставить раненых в больницы, способные справиться с конкретными травмами.

Врачи настояли на изменении маршрута скорой

Профессор Пендзивятр решил, что полицейского с тяжёлым ранением грудной клетки необходимо доставить в больницу имени Иоанна Павла II, где работают специалисты по торакальной хирургии.

Он лично позвонил дежурному врачу и предупредил о поступлении тяжелораненого пациента.

В больнице начали готовить операционную.

Первоначально прибывшая бригада скорой помощи предполагала доставить пострадавшего в другое учреждение. Однако хирурги настояли на своём решении и вместе с медиками убедили диспетчера изменить маршрут.

Второго полицейского отправили в больницу имени Нарутовича.

Водителя с травмами лица направили в больницу имени Рыдыгера, располагающую отделением челюстно-лицевой хирургии.

Предполагаемого нападавшего доставили в Университетскую больницу Кракова.

По словам профессора, скорая помощь прибыла примерно через 15 минут после происшествия. До этого раненым помогали находившиеся поблизости люди.

Врачи прервали выходной и приехали в больницы

После оказания помощи на улице Пендзивятр и Вердак отправились в Университетскую больницу, где работают.

Туда же доставили предполагаемого нападавшего.

Профессор особо подчеркнул, что лично не оперировал подозреваемого. Его лечением занималась команда опытных общих, сосудистых хирургов и ортопедов.

Многие краковские врачи, узнав о случившемся, добровольно прервали выходной и приехали в больницы, чтобы помочь коллегам.

По словам Пендзивятра, в подобных ситуациях невозможно заранее знать, сколько пациентов потребуется срочно оперировать. Поэтому помощь каждого специалиста имеет огромное значение.

«Герои — это полицейские»

Несмотря на то что оба хирурга оказались среди первых, кто пришёл на помощь пострадавшим, профессор отказывается считать себя героем.

Он говорит, что они с коллегой лишь сделали то, что должен был сделать любой медицинский работник в такой ситуации.

Особенно важным Пендзивятр считает то, что раненых удалось направить в больницы, наиболее подходящие для лечения их травм.

Но главными героями он называет полицейских, которые остановили вооружённого мужчину.

«Если бы этот полицейский не остановил нападавшего...» — вспоминает профессор.

На другой стороне перекрёстка в тот момент находились семьи обоих хирургов и множество прохожих.

Врач признаётся, что страшно даже представить, что могло бы произойти, если бы вооружённый мужчина продолжил движение и стрельбу.

«Мы с Матеушем сделали своё дело. Герои — эти полицейские», — заключил профессор Михал Пендзивятр.