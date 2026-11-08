В Литве завершился очередной этап громкого дела о конфискации имущества семьи контрабандиста сигарет Евгения Диско. Верховный суд постановил взыскать с его матери более 155 тысяч евро за дом в Вильнюсе, построенный на незаконные доходы.

В этой истории обнаружился и латвийский след: по данным пограничной разведки, контрабандные сигареты перевозили из Беларуси через Латвию в Литву.

Как сообщает литовский общественный вещатель LRT, 5 ноября Верховный суд Литвы окончательно подтвердил взыскание с матери ранее осуждённого контрабандиста 155 402 евро.

По данным Генеральной прокуратуры, строительство жилого дома в Вильнюсе финансировал Евгений Диско, используя доходы от незаконной торговли сигаретами. При этом недвижимость была зарегистрирована на имя его матери.

Суд установил связь между преступной деятельностью мужчины и средствами, потраченными на строительство.

Откуда деньги на дом?

Первоначально прокуратура требовала взыскать с матери контрабандиста более 181 тысячи евро, включая стоимость земельного участка.

Следствие выяснило, что официальные доходы Диско и его супруги не позволяли объяснить расходы на приобретение земли и строительство дома.

Семья утверждала, что деньги были получены от торговли автомобилями, займов и подарков. Однако суд первой инстанции счёл эти объяснения недоказанными.

В сентябре 2025 года Вильнюсский окружной суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать более 181 тысячи евро.

Позднее Апелляционный суд уменьшил сумму до 155 402 евро, посчитав, что земельный участок стоимостью 26 065 евро мог быть приобретён на законные доходы.

Но Верховный суд не согласился с тем, что наличие налоговой декларации само по себе доказывает законность происхождения денег.

В результате решение о взыскании 155 402 евро оставлено в силе, а вопрос о происхождении средств на покупку участка направлен на повторное рассмотрение.

Таким образом, окончательная сумма взыскания ещё может увеличиться.

Контрабандные сигареты перевозили через Латвию

Особый интерес для Латвии представляет криминальное прошлое Евгения Диско, имеющего белорусские корни.

По сведениям криминальной разведки литовской пограничной службы, ещё около десяти лет назад мужчина мог быть связан с перевозками крупных партий белорусских сигарет по железной дороге.

Контрабандный маршрут проходил из Беларуси через Латвию в Литву.

Литовские СМИ также сообщали о наличии засекреченных разведывательных материалов, согласно которым Диско предположительно руководил преступной группировкой, действовавшей в 2015–2016 годах на территории трёх стран.

При этом речь идёт о данных криминальной разведки, а не об установленных судом фактах руководства этой группировкой.

В марте 2022 года Апелляционный суд Литвы признал Диско виновным по трём эпизодам, связанным с контрабандой сигарет.

В частности, было установлено, что в феврале и апреле 2019 года он вместе с сообщниками участвовал в незаконной перевозке из Беларуси в Литву сигарет общей стоимостью около 416 тысяч евро.

Имущество записали на мать, но это не помогло

Верховный суд Литвы подчеркнул важный принцип: регистрация недвижимости на родственника не защищает её стоимость от конфискации, если доказано, что имущество приобретено за счёт незаконных доходов.

Суд также разъяснил, что декларация об имуществе может использоваться в качестве доказательства, однако сама по себе не подтверждает законность всех указанных в ней доходов.

В данном деле мать контрабандиста признана недобросовестным приобретателем имущества, поэтому именно с неё постановлено взыскать деньги в пользу государства.

Решение Верховного суда в части взыскания 155 402 евро является окончательным и обжалованию не подлежит.