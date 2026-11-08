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В Египте столкнулись два пассажирских поезда: четверо погибших, десятки раненых 0 89

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Столкновение поездов в Египте

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в воскресенье, 8 ноября, в Египте. В районе города Эль-Айят, расположенного к югу от Каира, столкнулись два пассажирских поезда. По последним опубликованным данным Министерства здравоохранения страны, погибли четыре человека, ещё 88 получили ранения. Ранее местные СМИ сообщали о 150 пострадавших.

Как сообщает египетское издание Al Manassa, авария произошла около полудня по местному времени в провинции Гиза.

По предварительной информации Египетских национальных железных дорог, поезд №134, следовавший из Гизы в Файюм, столкнулся с задней частью поезда №2010, направлявшегося из Каира в Асуан.

В результате удара четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись.

На место направили 72 машины скорой помощи

Сразу после аварии к месту происшествия были стянуты экстренные службы. Министерство здравоохранения Египта сообщило о направлении 72 автомобилей скорой помощи для эвакуации пострадавших.

Раненых доставляли в медицинские учреждения провинций Гиза и Бени-Суэйф.

Первоначально египетские СМИ сообщали о большем количестве пострадавших. В частности, портал Masrawy приводил предварительную цифру в 150 человек.

Однако позднее Министерство здравоохранения уточнило данные, сообщив о четырёх погибших и 88 раненых.

Информация о состоянии госпитализированных продолжает уточняться.

Движение поездов нарушено

Из-за столкновения и схода вагонов с рельсов железнодорожное сообщение на пострадавшем участке было нарушено.

На месте работают спасательные службы и технические специалисты, которым предстоит убрать повреждённые вагоны, проверить состояние путей и восстановить движение.

Правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства происшествия.

Пока неизвестно, что именно привело к столкновению двух составов — техническая неисправность, ошибка персонала или другие причины.

Начато расследование

Египетские власти устанавливают причины катастрофы и оценивают причинённый ущерб.

Особое внимание следователей будет уделено обстоятельствам, при которых два пассажирских поезда оказались на одном участке пути и произошло столкновение.

Окончательные выводы будут сделаны после изучения технических данных и обстоятельств происшествия.

Таким образом, по последним опубликованным официальным данным, жертвами железнодорожной катастрофы стали четыре человека, ещё 88 получили травмы. Эти цифры могут быть уточнены по мере поступления новой информации от египетских властей.

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#Египет #министерство здравоохранения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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