Государственная полиция Латвии разыскивает 13-летнего Науриса Квепиньша (Nauris Kvēpiņš), который 7 ноября ушёл из дома в Риге и до сих пор не вернулся. Правоохранители обращаются к жителям с просьбой помочь установить местонахождение ребёнка.

По информации Рижского Северного управления Государственной полиции, мальчик 2013 года рождения в субботу, 7 ноября, около 16:00 вышел из своего дома на улице Бривибас гатве (Brīvības gatve).

С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего мальчика

Рост — около 150 сантиметров.

Телосложение — среднее.

Волосы — светлые.

Носит очки.

В момент исчезновения был одет в серые брюки.

Других сведений об одежде мальчика у полиции пока нет.

Полиция обращается к жителям

Правоохранители просят всех, кто видел Науриса Квепиньша после 16:00 7 ноября или располагает информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.

Телефон полиции — 112.

Полиция также призывает жителей внимательно ознакомиться с фотографией пропавшего ребёнка и поделиться информацией, которая может помочь в его поисках.