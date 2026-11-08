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В Риге пропал 13-летний мальчик: полиция просит помощи в поисках 0 97

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наурис Квепиньш
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии разыскивает 13-летнего Науриса Квепиньша (Nauris Kvēpiņš), который 7 ноября ушёл из дома в Риге и до сих пор не вернулся. Правоохранители обращаются к жителям с просьбой помочь установить местонахождение ребёнка.

По информации Рижского Северного управления Государственной полиции, мальчик 2013 года рождения в субботу, 7 ноября, около 16:00 вышел из своего дома на улице Бривибас гатве (Brīvības gatve).

С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего мальчика

  • Рост — около 150 сантиметров.

  • Телосложение — среднее.

  • Волосы — светлые.

  • Носит очки.

  • В момент исчезновения был одет в серые брюки.

Других сведений об одежде мальчика у полиции пока нет.

Полиция обращается к жителям

Правоохранители просят всех, кто видел Науриса Квепиньша после 16:00 7 ноября или располагает информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.

Телефон полиции — 112.

Полиция также призывает жителей внимательно ознакомиться с фотографией пропавшего ребёнка и поделиться информацией, которая может помочь в его поисках.

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#Рига #полиция #Латвия #помощь #безопасность #общество #новости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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