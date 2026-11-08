Государственная полиция Латвии разыскивает 13-летнего Науриса Квепиньша (Nauris Kvēpiņš), который 7 ноября ушёл из дома в Риге и до сих пор не вернулся. Правоохранители обращаются к жителям с просьбой помочь установить местонахождение ребёнка.
По информации Рижского Северного управления Государственной полиции, мальчик 2013 года рождения в субботу, 7 ноября, около 16:00 вышел из своего дома на улице Бривибас гатве (Brīvības gatve).
С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего мальчика
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Рост — около 150 сантиметров.
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Телосложение — среднее.
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Волосы — светлые.
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Носит очки.
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В момент исчезновения был одет в серые брюки.
Других сведений об одежде мальчика у полиции пока нет.
Полиция обращается к жителям
Правоохранители просят всех, кто видел Науриса Квепиньша после 16:00 7 ноября или располагает информацией о его возможном местонахождении, незамедлительно сообщить об этом.
Телефон полиции — 112.
Полиция также призывает жителей внимательно ознакомиться с фотографией пропавшего ребёнка и поделиться информацией, которая может помочь в его поисках.
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