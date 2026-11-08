На пассажирском пароме Viking Cinderella, принадлежащем компании Viking Line, произошёл серьёзный технический инцидент. В машинном отделении раздался мощный хлопок, сопровождавшийся вспышкой огня и выбросом дыма и обломков.

Происшествие попало на видео.

Инцидент произошёл 2 ноября 2026 года, во время стоянки судна в порту, после проведения технического обслуживания одного из двигателей.

По словам технического директора Viking Line Ульфа Хагстрёма, при пробном запуске двигатель неожиданно превысил допустимые обороты, что привело к разрушению внутренних деталей.

Пострадавших нет. Сотрудники машинного отделения находились на безопасном расстоянии. Повреждения получил только двигатель.

— Я поговорил с теми, кто находился на месте происшествия, и мы провели обсуждение случившегося. Насколько мне известно, с учётом обстоятельств все чувствуют себя хорошо, — рассказал Ульф Хагстрём.

По его словам, двигатель предстоит отремонтировать, однако масштаб повреждений пока неизвестен. Паром Viking Cinderella продолжает выполнять рейсы по расписанию.

— Мы можем эксплуатировать судно с меньшей мощностью двигателей. Паром спроектирован таким образом, что способен соблюдать расписание, работая на трёх двигателях, — пояснил Хагстрём.

Хагстрём отметил, что за 30 лет работы в Viking Line не сталкивался с подобными происшествиями.