Наконец-то начинает проявляться истинная причина громкого скандала вокруг предоставления гражданства доктору Дивье Вишванат. Согласно неофициальной информации, циркулирующей в научных кругах, главной целью была вовсе не она, а президент Латвийской академии наук академик Ивар Калвиньш и судьба самой Академии.

Четверка подписантов

Почему предоставление гражданства за особые заслуги доктору Дивье Вишванат стало новостью № 1 в стране? До этого Сейм предоставлял гражданство за особые заслуги спортсменам, блогерам (!) и предпринимателям. Здесь же скандал в социальных сетях разгорелся после успешного информационного вброса: фальшивые документы!

Первыми, кто подхватил и начал раскручивать эту информацию, стали люди, связанные с Латвийским университетом. И это очень важно!

Главным застрельщиком стал молодой химик, член Латвийской академии наук, профессор и декан факультета медицины и наук о жизни Латвийского университета Кристапс Яудземс.

Его обвинения были весьма жесткими: он публично назвал доктора Дивью Вишванат оскорбительным словом (не будем его повторять, чтобы не схлопотать судебный иск). Но самое интересное, что главным объектом его критики стал президент Академии наук академик Ивар Калвиньш.

Яудземс обвинил его в нанесении ущерба репутации Академии, поскольку Калвиньш дал рекомендацию о предоставлении гражданства за особые заслуги доктору Дивье Вишванат.

Откуда такая непримиримость, если учесть (это следует из протокола Сената Академии наук), что в 2022 году Яудземс согласился с предложением присвоить диплом почетного доктора Латвийской академии наук супругу Дивьи Вишванат — доктору Канану Вишванату?

Таким образом, сотрудничество Академии с семьей Вишванат началось вовсе не в октябре 2026 года. Оно существовало годами. Что же за это время изменилось в отношении Яудземса к семье Вишванат?

Ситуация начала проясняться 28 октября, когда члены Сената Латвийской академии наук получили письмо за подписями Кристапса Яудземса, Вячеслава Кащеева, Андриса Шутки и Валта Эрнштрейта с предложением отозвать профессора Ивара Калвиньша с должности президента Академии.

Но кого предполагается назначить на его место? Сомнений нет: подпись Кристапса Яудземса стоит первой под этим призывом.

Настораживает и то обстоятельство, что все подписанты обращения, за исключением Андриса Шутки, связаны трудовыми отношениями с Латвийским университетом.

Кроме того, одним из главных действующих лиц скандала вокруг предоставления гражданства доктору Дивье Вишванат стал ещё один известный сотрудник ЛУ — Илмарс Пойканс, он же хакер Нео, научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета.

На протяжении восьми дней он переходил из одного СМИ в другое, активно раскручивая одну и ту же тему: руководство Академии наук необходимо менять, поскольку оно нанесло ущерб репутации учреждения, и так далее. И всё это заявлялось ещё до завершения какой-либо проверки!

Почему же группа ученых и сотрудников Латвийского университета так настойчиво стремится захватить власть в Латвийской академии наук?

В принципе, это не такая уж большая новость. Еще в 2020 году Яудземс и Кащеевс от лица «молодых академиков» потребовали модернизации Академии.

Получается, за шесть лет их планы никуда не исчезли. Они ждали или готовили удобный момент.

Зачем? Это самый интересный вопрос. Но об этом позднее.

Волна обвинений

А пока пройдемся по фактам скандала.

После «атаки» молодых академиков семья Вишванат начала готовить ответ на обвинения. Доктор Дивья Вишванат представила все дипломы и подтверждающие документы, включая официальные апостили.

Даже агентство LETA в своей публикации от 5 ноября 2026 года было вынуждено признать, что сведения об апостилировании всех трех документов действительно присутствуют в государственной системе Индии.

Но волна скандала уже переключилась на руководство Латвийской академии наук — прежде всего на её президента, профессора Ивара Калвиньша генерального секретаря, профессора Байбу Ривжу.

Их обвинили в том, что они работали в компании доктора Канана Вишваната. При проверке все это оказалось неправдой.

Следующей мишенью стали Институт экономики Латвийской академии наук и его директор доктор Нина Линде.

Блогеры принялись рисовать дикие схемы, пытаясь представить привлечение иностранных инвестиций едва ли не как преступную деятельность.

Между тем позднее выяснилось, что предприятие Нины Линде, не связанное с Академией наук, занималось привлечением инвестиций в рамках законодательства Латвии, а решения о выдаче видов на жительство иностранным инвесторам принимает вовсе не она или ее предприятие, и не Институт экономики, а государственное Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

А где деньги?

Ну а теперь самое интересное. На первый взгляд, сама борьба за руководство Латвийской академией наук выглядит абсурдно. АН Латвии — структура практически нищая, ученых годами держат на голодном пайке. Бюджет Академии на 2026 год составляет всего 1 047 750 евро, из которых 604 434 евро зарезервировано на выплаты за ученые звания. Таким образом, фактические бюджет Академии наук составляет 443 316 евро.

Для сравнения: бюджет Литовской академии наук — 6,4 миллиона евро. А зарплата президента литовской Академии наук в три с лишним раза больше, чем его латвийского коллеги.

Знаменитая высотка Академии в Риге давно требует серьезной реконструкции, а на развитие научной деятельности хронически не хватает средств.

И вот за руководство этой бедной, обделенной государственным вниманием Академией разворачивается настоящая война.

За что идет схватка?

По неофициальной информации, которая активно обсуждается в научном сообществе, на кону — независимость Латвийской академии наук.

Согласно статье 20 Закона о научной деятельности Латвии, Академия обладает законодательно закрепленной автономией и правом самостоятельного управления.

Это означает, что она не является обычным государственным учреждением, которому политики могут диктовать свои решения, по собственному усмотрению назначать или увольнять руководство.

Президента Академии избирает само академическое сообщество.

Именно поэтому независимая Академия всегда могла быть неудобной для политической власти. Ей нельзя просто приказать, кого поддерживать, какие научные позиции занимать и кого избирать своим руководителем.

Академия наук — один из немногих институтов, где авторитет должен определяться научными заслугами, а не политическими договорённостями.

28 октября Латвийское радио опубликовало материал о предложении Министерства образования и науки, которое возглавляет представитель Национального объединения, создать специальную комиссию для оценки деятельности, функций и будущего АН Латвии.

Ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш заявил: «После ситуации, сложившейся в Латвийской академии наук, я согласен, что необходимы комиссия и объективная оценка ситуации».

В тот же день, 28 октября, Берзиньш уже отмечал, что «Академии необходимо найти свое место в научной экосистеме Латвии». При этом, по его мнению, “вопрос о будущем Академии необходимо обсуждать даже независимо от скандала с гражданством Вишванат”.

И именно 28 октября четверка академиков направляет требование об отставке Калвиньша!

Кому это выгодно?

Что же такое происходит в Латвийском университете (ЛУ), что они так активно включились в дискуссию вкруг Академии наук Латвии.

ЛУ построил в Торнякалнсе не просто новый учебный корпус, а целый Академический центр (LU Akadēmiskais centrs). Первые два корпуса — Dabas māja («Дом природы», 2015 год) и Zinātņu māja («Дом науки», 2019 год). Третий — Rakstu māja («Дом гуманитарных и социальных наук»), открытие которого планировалось на 2026 год.

По данным на 2019 год (после этого точные суммы не уточнялись), общая стоимость проекта составляла 122 миллиона евро. Откуда деньги? Государственное финансирование, собственные средства ЛУ и... кредиты европейских банков.

Университет заявляет, что после открытия первых корпусов выросли объёмы исследований, публикационная активность и цитируемость. Однако это собственная оценка ЛУ, а не независимый аудит эффективности капитальных вложений.

По неофициальной информации, коммерческая составляющая столь грандиозного проекта ЛУ выглядит весьма переоцененной.

В публичных источниках вы не найдете ответов на очень важные вопросы:

Какова фактическая стоимость всего Академического центра на конец 2026 года, включая оборудование и обслуживание кредитов? Какова доля реально используемых помещений и лабораторий в каждом корпусе? Сколько исследователей постоянно работает в комплексе и сколько научных проектов там выполняется? Каков объем привлеченных международных научных грантов за 2020–2026 годы? Сколько научных публикаций, патентов и коммерциализированных разработок обеспечили подразделения, размещённые в комплексе? Сколько университет ежегодно тратит на эксплуатацию комплекса и обслуживание долгов?

И вот поэтому возникает закономерная версия: речь может идти о ликвидации Академии наук и передаче ее основных функций Латвийскому университету, который в результате сможет претендовать на все основные гранты ЕС и госфинансирование науки.

Как все это выглядит со стороны?

Плохо. Тем более со стороны соседей. 30 октября, скорее всего поняв, к чему идет дело, президент Литовской академии наук профессор Витаутас Некрошюс выступил с заявлением, в котором отметил: «На протяжении десятилетий научная деятельность Латвийской академии наук демонстрировала, каким образом фундаментальные исследования могут приносить ощутимую пользу обществу, экономике и здравоохранению. Под руководством академика Ивара Калвиньша Академия продолжает играть значительную роль в развитии научного сотрудничества, расширении международных исследовательских связей и укреплении авторитета науки...»

Ну а что президент Латвии Эдгарс Ринкевич? Может быть, у него есть особая позиция? Увы, именно президент Латвии Эдгарс Ринкевич 21 октября обратился к Сейму с призывом пересмотреть принятое решение о предоставлении гражданства доктору Дивье Каннан Вишванат.

Уже на следующий день, 22 октября, парламент отменил собственное решение, принятое всего неделей ранее. Причем это произошло еще до завершения независимой проверки всех обстоятельств, вызвавших публичные обвинения.

Получается, что беспрецедентная по своей стремительности политическая реакция последовала раньше, чем были получены окончательные ответы на вопросы о достоверности документов и обоснованности претензий к исследовательнице.

В чем причина такой оперативности?

А теперь еще одна любопытная деталь. Один из подписантов обращения за отставку академика Калвиньша — ученый Андрис Шутка — является членом Государственной комиссии по конкурентоспособности при президенте Латвии Эдгарсе Ринкевиче. Теперь понятно, откуда дует ветер...

Правда тут на ум приходят нехорошие параллели. Именно в 2013 году президент России Владимир Путин, по сути, уничтожил прежнюю самостоятельность Российской академии наук, переподчинив управление значительной частью ее институтов государственным структурам. Параллели нехорошие, но уж очень многое совпадает.

Судьба Латвийской академии наук будет решаться не в Президентском замке, а 26 ноября на Общем собрании Академии.Для отстранения президента АН от должности необходимо не менее двух третей голосов присутствующих членов Академии.

Получается, что теперь судьба Академии зависит от самих академиков, которые могут, по сути, собственными руками, под давлением группы ученых, связанных с крупнейшим вузом Латвии, запустить процесс ликвидации Академии.