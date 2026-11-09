В Лудзенском крае полиция расследует две кражи из автомобилей, совершенные в сентябре и октябре. В общей сложности из машин пропали 1800 евро наличными, мобильный телефон и другие личные вещи. Правоохранители установили мужчину, который может быть причастен к обоим преступлениям. При этом в одном из случаев злоумышленнику даже не пришлось взламывать автомобиль — владелец оставил его незапертым.

Из Audi пропали 1300 евро и телефон

Первое преступление произошло в период с 19 по 20 сентября в Пилдской волости Лудзенского края. Автомобиль Audi находился во дворе многоквартирного дома. Неизвестный проник в салон и похитил мобильный телефон Samsung, а также 1300 евро наличными.

Заявление о краже поступило в Северолатгальский участок Государственной полиции 23 сентября.

В Лудзе деньги украли из незапертого автомобиля

Второй случай был зарегистрирован 19 октября в городе Лудза. На этот раз объектом кражи стал автомобиль Volkswagen. Злоумышленник проник в салон и забрал из бардачка кошелек, в котором находились 500 евро.

Как отмечает Государственная полиция, автомобиль не был заперт, поэтому похититель смог беспрепятственно попасть внутрь.

Полиция установила возможного виновника

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции установили предполагаемого участника обоих преступлений. Им оказался мужчина 1986 года рождения. Ему присвоен процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

По обоим эпизодам начаты отдельные уголовные процессы по части третьей статьи 175 Уголовного закона Латвии.

За кражу с проникновением в транспортное средство предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Закон также допускает краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества либо без нее.

Расследование продолжается. Полиция напоминает, что подозреваемый не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Что чаще всего привлекает автомобильных воров

Государственная полиция предупреждает, что оставленные на виду вещи могут привлечь внимание злоумышленников, даже если речь идет не о крупных суммах денег. Особенно часто объектами краж становятся сумки, кошельки, пакеты с покупками, рабочие инструменты, ноутбуки и мобильные телефоны.

Правоохранители рекомендуют не оставлять ценные вещи в салоне, всегда запирать автомобиль, использовать дополнительные противоугонные средства и по возможности выбирать освещенные или охраняемые парковки.