Пианист с круизного лайнера провел около девяти часов в Тихом океане после падения за борт и был спасен местными рыбаками у побережья Калифорнии.

Пианист, работавший на круизном лайнере Ovation of the Seas, был спасен из воды после примерно девяти часов пребывания в Тихом океане. Мужчину обнаружили двое рыбаков примерно в 32 километрах от побережья Калифорнии, недалеко от острова Каталина.

Как сообщила Береговая охрана США, пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии, а официальные ведомства начали расследование инцидента. Рыбаки Грант Гарретт и Шон Нортон заметили человека на поверхности воды и сразу остановили судно.

"Я подумал: Да, это человек. Остановите лодку; давайте забросим все швартовые", - рассказал Гарретт. По словам спасателей, пострадавший является сотрудником судоходной компании Royal Caribbean Group. Когда его подняли на борт, он был в сознании.

"Единственное, что он мне сказал, было: „Спасибо. Я думал, что умру", - поделился Нортон. Представители спасательной службы предполагают, что член экипажа упал за борт около половины третьего ночи, примерно за девять часов до того, как его случайно заметили проходящие мимо рыбаки.

Начальник спасательного батальона Ньюпорт-Бич Адам Ясенда отметил, что инцидент произошел почти посреди океана, на значительном удалении от суши. Специалисты считают, что выжить мужчине помогли необычно теплые воды Тихого океана.

Из-за климатического явления температура воды в этом районе достигала примерно 24 градусов Цельсия. Представители круизной компании заявили, что оказывают необходимую поддержку и помощь своему сотруднику, воздерживаясь от публикации дополнительных деталей из соображений конфиденциальности.