В Тукумсе попытка водителя BMW скрыться от полиции закончилась аварией в лесу. Мужчина, находившийся за рулём с 2,55 промилле алкоголя в организме, разогнался до 109 км/ч на участке дороги, где разрешено движение со скоростью не более 30 км/ч. За выходные полиция зарегистрировала и другие происшествия с участием нетрезвых водителей.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, инцидент произошёл в субботу, 7 ноября, около 21:30.

Патрулируя улицу Елгавас в Тукумсе, полицейские заметили BMW, двигавшийся в темноте без включённых фар. Сотрудники полиции решили остановить автомобиль, однако водитель, заметив их, свернул на улицу Слоценес и резко увеличил скорость.

На участке с ограничением 30 км/ч автомобиль разогнался до 109 км/ч. В конце улицы водитель проигнорировал знак «Въезд запрещён» и направился в лес, где потерял управление. Машина врезалась в кустарник и деревья.

Из автомобиля вышли два человека. Полицейские приказали им лечь на землю, установили их личности и вызвали медиков для проверки состояния здоровья.

Пассажира доставили в медицинское учреждение. Проверка водителя на алкоголь показала 2,55 промилле.

В отношении мужчины начат уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, возбуждены пять административных процессов — за езду без включённых фар в тёмное время суток, превышение скорости, совершение ДТП, нарушение требований дорожного знака и невыполнение требования полиции об остановке.

В Ауце задержали ещё двух нетрезвых водителей

В пятницу, 6 ноября, около 23:30 в Ауце на улице Райня полиция остановила водителя Audi. Проверка показала 2,45 промилле алкоголя. Начат уголовный процесс.

На следующий день в том же городе произошла ещё одна авария. Женщина за рулём Audi, начиная движение, не соблюла необходимый интервал и столкнулась с припаркованным Volkswagen.

Люди в аварии не пострадали, однако у виновницы происшествия обнаружили 1,59 промилле алкоголя. В отношении неё начаты уголовный и административный процессы.

В Бауске мужчина упал с электросамоката: 3,23 промилле

Ещё один инцидент произошёл в субботу около 11:00 в Бауске на улице Плудоня.

Мужчина не справился с управлением электросамокатом, упал и получил травмы. Выяснилось, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 3,23 промилле.

Кроме того, электросамокат не был зарегистрирован в установленном порядке и не имел обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

В отношении мужчины начаты четыре административных процесса.

В Добельском крае задержали водителя с 1,92 промилле

В субботу около 19:40 на дороге Добеле — Лестене — Тукумс, в Аннениекской волости Добельского края, полицейские остановили Renault.

У водителя обнаружили 1,92 промилле алкоголя. По данному факту также начат уголовный процесс.

В Елгавском крае автомобиль задел велосипедиста

Ещё одно дорожное происшествие произошло в пятницу около 18:00 в Салгальской волости Елгавского края.

Водитель Volkswagen задел велосипедиста, который двигался по проезжей части в направлении от Тетеле к Гарозе.

По предварительной информации полиции, автомобилист не соблюдал безопасный боковой интервал.

Велосипедист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Начат административный процесс, обстоятельства аварии выясняются.