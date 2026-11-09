Земгальский окружной суд почти вдвое сократил срок заключения женщине, обвиняемой в похищении и убийстве новорождённого ребёнка своей внучки. Вместо первоначально назначенных 18 лет лишения свободы она получила девять лет и 11 месяцев тюрьмы, сообщает агентство LETA.

Кроме того, суд назначил женщине три года пробационного надзора и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2150 евро.

Дело рассматривалось повторно после того, как Верховный суд Латвии отменил предыдущее решение апелляционной инстанции и направил его на новое рассмотрение.

Забрала ребёнка, пока мать была без сознания

По информации Верховного суда, обвиняемая имела квалификацию помощника врача, однако не обладала необходимым образованием для принятия родов.

Согласно обвинению, женщина была возмущена отношениями внучки с мужчинами и хотела скрыть её беременность и рождение ребёнка.

С этой целью она самостоятельно приняла у внучки роды. Ребёнок появился на свет живым. Установить его пол в ходе расследования не удалось.

Сразу после родов молодая мать потеряла сознание и находилась в беспомощном состоянии. Воспользовавшись этим, бабушка забрала новорождённого из дома.

Как следует из обвинения, впоследствии она умышленно лишила ребёнка жизни в неустановленном месте и при невыясненных обстоятельствах, после чего уничтожила его тело.

Почему суд пересмотрел приговор

Ранее Земгальский окружной суд признал женщину виновной в похищении малолетнего с использованием его беспомощного состояния, умышленном убийстве беспомощного человека, а также надругательстве над телом умершего.

За эти преступления ей назначили 18 лет лишения свободы и три года пробационного надзора.

Однако Верховный суд отменил приговор, указав, что в ходе разбирательства не было доказано надругательство над телом новорождённого при его уничтожении.

Суд разъяснил, что сокрытие, перенос, оставление тела или необеспечение надлежащего погребения сами по себе не считаются надругательством над телом умершего в понимании соответствующей статьи Уголовного закона, если обвиняемый непосредственно не воздействовал на тело.

Умысел на убийство был установлен

В кассационной жалобе также утверждалось, что суд апелляционной инстанции не доказал намерение обвиняемой убить новорождённого.

Однако Верховный суд отверг этот довод.

Суд установил, что женщина действовала с прямым умыслом: она осознавала характер своих действий, предвидела смерть ребёнка и желала её наступления.

Верховный суд также указал, что убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, может быть совершено путём бездействия. В частности, речь идёт о случаях, когда новорождённого оставляют без необходимого ухода, вследствие чего наступает смерть.

Поскольку в предыдущем приговоре описание всех инкриминируемых преступлений было объединено, Верховный суд отменил его полностью и направил дело на новое рассмотрение.

На время повторного судебного разбирательства обвиняемая оставалась под стражей.

По итогам нового рассмотрения дела Земгальский окружной суд назначил ей наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы.