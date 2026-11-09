Рижский городской суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы и четырём годам пробационного надзора за многолетнее сексуальное насилие над падчерицей. Преступления начались, когда девушка была несовершеннолетней, и продолжались даже после достижения ею 18 лет, сообщает bb.lv со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в ходе уголовного процесса, с января 2023 года по декабрь 2025 года мужчина систематически подвергал сексуальному насилию дочь своей жены.

Когда потерпевшей ещё не исполнилось 16 лет, отчим изнасиловал её, применив физическую силу. В дальнейшем он использовал своё влияние на девушку, угрожал убить или утопить её и принуждал к действиям сексуального характера.

Насилие продолжалось и после совершеннолетия потерпевшей.

Кроме того, мужчина тайно снимал падчерицу в ванной комнате, заставлял её делать фотографии обнажённого тела, а также сам фотографировал и снимал её на видео. Эти материалы он хранил на ноутбуке.

В прокуратуре подчеркнули, что преступления совершались на протяжении длительного времени и в разных местах.

Признал вину и согласился с наказанием

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины и наказании, которое впоследствии утвердил суд.

При определении наказания учитывались характер совершённых преступлений, причинённый потерпевшей вред, личность обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В ходе уголовного процесса мужчину задержали и заключили под стражу. Позднее суд оставил эту меру пресечения без изменений.

Прокуратура обратилась к жителям

В связи с этим делом прокуратура призвала жителей незамедлительно обращаться в Государственную полицию при малейших подозрениях, что ребёнок мог подвергнуться насилию.

В ведомстве напоминают, что жертвой насилия может стать человек любого возраста и пола, а преступником нередко оказывается близкий родственник или хорошо знакомый потерпевшему человек.