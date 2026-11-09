Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Угрожал убить и годами издевался: в Латвии вынесли суровый приговор отчиму 0 151

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насилие

Рижский городской суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы и четырём годам пробационного надзора за многолетнее сексуальное насилие над падчерицей. Преступления начались, когда девушка была несовершеннолетней, и продолжались даже после достижения ею 18 лет, сообщает bb.lv со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в ходе уголовного процесса, с января 2023 года по декабрь 2025 года мужчина систематически подвергал сексуальному насилию дочь своей жены.

Когда потерпевшей ещё не исполнилось 16 лет, отчим изнасиловал её, применив физическую силу. В дальнейшем он использовал своё влияние на девушку, угрожал убить или утопить её и принуждал к действиям сексуального характера.

Насилие продолжалось и после совершеннолетия потерпевшей.

Кроме того, мужчина тайно снимал падчерицу в ванной комнате, заставлял её делать фотографии обнажённого тела, а также сам фотографировал и снимал её на видео. Эти материалы он хранил на ноутбуке.

В прокуратуре подчеркнули, что преступления совершались на протяжении длительного времени и в разных местах.

Признал вину и согласился с наказанием

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании вины и наказании, которое впоследствии утвердил суд.

При определении наказания учитывались характер совершённых преступлений, причинённый потерпевшей вред, личность обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В ходе уголовного процесса мужчину задержали и заключили под стражу. Позднее суд оставил эту меру пресечения без изменений.

Прокуратура обратилась к жителям

В связи с этим делом прокуратура призвала жителей незамедлительно обращаться в Государственную полицию при малейших подозрениях, что ребёнок мог подвергнуться насилию.

В ведомстве напоминают, что жертвой насилия может стать человек любого возраста и пола, а преступником нередко оказывается близкий родственник или хорошо знакомый потерпевшему человек.

×
#суд #Латвия #прокуратура #уголовный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: мошенник, телефон и деньги
Изображение к статье: Афера с европейскими деньгами в Латвии
Изображение к статье: наркотики
Изображение к статье: Трое сотрудниц систематически издевались над маленькими детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трое сотрудниц систематически издевались над маленькими детьми.
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Наручники
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: Кабинет врача
ЧП и криминал
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
3
Изображение к статье: Отец получил 20 лет за насилие над дочерью.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трое сотрудниц систематически издевались над маленькими детьми.
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Контрабандист построил матери дом на деньги от контрабанды сигарет
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео