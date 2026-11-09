В Риге задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудницу Государственной полиции во время исполнения ею служебных обязанностей. Прибывшие по вызову полицейские столкнулись с агрессией: мужчина несколько раз ударил инспектора кулаком. Подозреваемого задержали на месте происшествия, а суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Государственная полиция.

Нападение произошло во время полицейского вызова

Инцидент произошел 3 ноября в Латгальском предместье Риги.

Сотрудники Государственной полиции прибыли по вызову и встретили мужчину 1988 года рождения. Во время исполнения инспектором служебных обязанностей мужчина напал на нее, нанеся удары кулаком по лицу и грудной клетке.

Полицейские немедленно задержали нападавшего.

В тот же день сотрудники 5-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления начали уголовный процесс.

По информации полиции, задержанный и ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. При этом подробности его предыдущих правонарушений не раскрываются.

За нападение грозит до пяти лет лишения свободы

На следующий день, 4 ноября, в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Уголовный процесс начат по части первой статьи 269 Уголовного закона Латвии, предусматривающей ответственность за нападение на представителя власти в связи с исполнением им законных служебных обязанностей.

Эта статья также распространяется на нападения на лиц, участвующих в предотвращении или пресечении преступных и других противоправных действий. За подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор.

Государственная полиция напоминает, что задержанный считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.