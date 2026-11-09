Телефонные мошенники продолжают выманивать у жителей Латвии огромные суммы. Только за первые 27 дней октября полиция зарегистрировала 311 случаев мошенничества, а потери 118 пострадавших составили около 1,94 млн евро.

С начала года злоумышленникам удалось похитить уже более 17 млн евро. Эксперты предупреждают: жертвами становятся люди всех возрастов, а главным приемом преступников остается психологическое давление и требование действовать немедленно, сообщает Латвийское радио.

Почти два миллиона евро менее чем за месяц

По данным Государственной полиции, количество случаев телефонного мошенничества в Латвии не сокращается.

Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков, Государственного агентства социального страхования (ГАСС), Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД / CSDD), Службы государственных доходов (СГД / VID) или курьерских компаний.

Представитель полиции Элина Приедите отмечает, что хотя среди пострадавших чаще встречаются пожилые люди, возраст и национальность не гарантируют защиты от мошенников.

«Например, с 1 по 27 октября Государственная полиция зарегистрировала 311 случаев мошенничества, в результате которых у 118 пострадавших мошенники выманили около 1 935 000 евро», — сообщила Приедите.

Для сравнения, за весь прошлый год ущерб от телефонного, инвестиционного и других видов мошенничества составил 16 млн евро, а в 2024 году — 23,7 млн евро. При этом показатель нынешнего года относится именно к телефонному мошенничеству.

Мошенники используют названия известных банков и учреждений

Одним из распространенных способов обмана остаются SMS-сообщения, которые выглядят так, будто отправлены известной организацией.

Чтобы затруднить подобные махинации, мобильный оператор Bite Latvija запустил пилотный проект защиты имен отправителей SMS. Банки, государственные учреждения и другие организации могут бесплатно зарегистрировать используемые ими названия, чтобы посторонние не могли отправлять сообщения от их имени в сети Bite.

В проекте уже участвуют ДБДД, INDEXO Banka, SEB banka и Swedbank. Как пояснил руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш, для участия необязательно быть клиентом оператора. Организации достаточно указать название отправителя, которое необходимо защитить, и партнера, осуществляющего рассылку SMS. На основании этих данных формируется так называемый белый список.

Эриньш привел пример Службы государственных доходов, которая преимущественно общается с жителями по электронной почте, а не посредством SMS. По его словам, защиту подобных названий необходимо регулировать и на государственном уровне. В Литве соответствующее законодательство уже действует.

Бесплатный инструмент может заблокировать мошеннический сайт

Эксперт CERT.lv Арминс Палмс рассказал о еще одном способе защиты — бесплатном DNS-брандмауэре. Этот инструмент автоматически блокирует доступ к известным мошенническим и вредоносным сайтам. Если пользователь попытается открыть опасную страницу, система не позволит перейти на нее и перенаправит на безопасный ресурс.

DNS-брандмауэр доступен как частным лицам, так и предприятиям. Его можно использовать на компьютерах и мобильных телефонах.

Кроме того, мобильное приложение способно блокировать выявленные телефонные номера, используемые мошенниками.

По словам Палмса, CERT.lv уже получает положительные отзывы от людей, которым такая защита помогла избежать обмана.

Главный признак мошенника — вас торопят

Специалист CERT.lv обратил внимание на характерную особенность мошеннических звонков: злоумышленники практически всегда создают ощущение срочности.

«Если вас торопят и требуют что-то сделать очень быстро, существует очень высокая вероятность, что таким образом вас пытаются обмануть. Ни одно учреждение никогда не скажет, что вам необходимо что-то сделать в течение пяти минут», — подчеркнул Палмс.

Государственная полиция напоминает о простых правилах безопасности:

Никому не сообщайте данные доступа к интернет-банку, PIN-коды и коды Smart-ID.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте неизвестные вложения.

Не переводите деньги по указаниям незнакомых людей.

Если звонящий представляется сотрудником банка или государственного учреждения, завершите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру.

При подозрении на мошенничество немедленно обратитесь в банк и сообщите в полицию.

Правоохранители подчеркивают, что мошенники используют не только технические приемы, но и психологическое давление. Поэтому даже если звонок кажется убедительным, лучше прекратить разговор и самостоятельно проверить информацию.