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Кран рухнул в печь с расплавленной сталью: 16 погибших на заводе в Турции 0 82

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В результате мощного взрыва и последовавшего пожара на металлургическом предприятии на западе Турции погибли не менее 16 работников

Фото: Demironen News Agensy

В результате мощного взрыва и последовавшего пожара на металлургическом предприятии на западе Турции погибли не менее 16 работников. Ещё 13 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. По делу о трагедии уже задержаны шесть человек.

Трагедия произошла на предприятии по производству железа и стали в прибрежном городе Алиага, расположенном примерно в 60 километрах к северу от Измира.

По предварительным данным, около полудня по местному времени в одном из производственных цехов произошла авария с мостовым краном — грузоподъёмным механизмом, который перемещается по закреплённым под потолком рельсам.

Предположительно, часть конструкции крана обрушилась и упала в большую промышленную печь, использовавшуюся в процессе разливки расплавленной стали. После этого прогремел взрыв и начался пожар.

Очевидцы рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что содрогнулась земля.

«Земля дрожала. Это было очень мощно», — рассказал один из свидетелей турецкому государственному агентству Anadolu.

Другой очевидец признался, что сначала принял произошедшее за землетрясение.

«Я подумал, что это землетрясение», — вспоминает он.

Шесть человек задержаны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что среди 13 пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии.

Министр юстиции Турции объявил о начале расследования обстоятельств трагедии.

Как сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на министра энергетики Алпарслана Байрактара, правоохранительные органы задержали шесть человек.

Пока не уточняется, в чём именно их подозревают.

Байрактар вместе с двумя другими министрами прибыл на предприятие для проведения проверки и оценки последствий аварии.

По словам министра, трагедия произошла во время плановых технических работ, которые на заводе проводятся каждые две недели.

Он также не исключил новых задержаний по мере расследования.

Следствию предстоит установить точную причину разрушения оборудования, обстоятельства взрыва и возможные нарушения требований промышленной безопасности.

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#пожар #Турция #взрыв #Эрдоган #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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