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На заводе гранатового сока в США произошла утечка химикатов: пострадали 58 человек 0 17

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В американском штате Калифорния утечка химического вещества на предприятии по производству гранатового сока POM Wonderful

В американском штате Калифорния утечка химического вещества на предприятии по производству гранатового сока POM Wonderful привела к массовому отравлению сотрудников. Медицинская помощь потребовалась 58 людям, 11 из них были госпитализированы.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на местный телеканал ABC и пожарную службу округа Фресно, после обнаружения утечки с территории предприятия эвакуировали около 150 работников.

Люди, оказавшиеся в зоне распространения химических паров, жаловались на затруднённое дыхание и головокружение.

В компании POM Wonderful пояснили, что причиной происшествия стала утечка примерно 3,8 литра чистящего раствора BioSide, содержащего 15% надуксусной кислоты. Вещество вытекло через небольшое отверстие в трубопроводе.

Предположительно, повреждение возникло из-за износа оборудования, однако окончательная причина аварии пока не установлена.

По информации пожарной службы, сотрудники предприятия подверглись воздействию паров химического раствора. При этом опасные вещества не попали в канализацию или водоёмы.

Спасатели подчеркнули, что за пределами завода угрозы для местных жителей не возникло.

Несмотря на большое число пострадавших, предприятие возобновило работу уже через несколько часов после происшествия.

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#эвакуация #отравление #Калифорния
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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