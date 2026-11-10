В американском штате Калифорния утечка химического вещества на предприятии по производству гранатового сока POM Wonderful привела к массовому отравлению сотрудников. Медицинская помощь потребовалась 58 людям, 11 из них были госпитализированы.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на местный телеканал ABC и пожарную службу округа Фресно, после обнаружения утечки с территории предприятия эвакуировали около 150 работников.

Люди, оказавшиеся в зоне распространения химических паров, жаловались на затруднённое дыхание и головокружение.

В компании POM Wonderful пояснили, что причиной происшествия стала утечка примерно 3,8 литра чистящего раствора BioSide, содержащего 15% надуксусной кислоты. Вещество вытекло через небольшое отверстие в трубопроводе.

Предположительно, повреждение возникло из-за износа оборудования, однако окончательная причина аварии пока не установлена.

По информации пожарной службы, сотрудники предприятия подверглись воздействию паров химического раствора. При этом опасные вещества не попали в канализацию или водоёмы.

Спасатели подчеркнули, что за пределами завода угрозы для местных жителей не возникло.

Несмотря на большое число пострадавших, предприятие возобновило работу уже через несколько часов после происшествия.