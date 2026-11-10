Необычное авиационное происшествие произошло в восточном пригороде Мельбурна. Легкомоторный самолёт при заходе на посадку столкнулся с автомобилем. Два человека получили травмы головы и были доставлены в больницу.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на австралийский телеканал ABC, инцидент произошёл неподалёку от аэропорта Лилидейл.

По информации экстренных служб, самолёт во время посадки задел автомобиль. В результате пострадали женщина в возрасте около 60 лет и мужчина примерно 70 лет. Обоих госпитализировали с травмами головы. Их состояние оценивается как стабильное.

Ещё двух человек медики осмотрели непосредственно на месте происшествия. Госпитализация им не потребовалась.

Очевидец рассказал ABC, что после столкновения самолёт развернуло, однако воздушное судно смогло приземлиться на взлётно-посадочную полосу.

Автомобиль также получил повреждения: пострадали крыша и лобовое стекло.

По данным телеканала, самолёт принадлежит лётной школе Lilydale Flying School.

Обстоятельства столкновения выясняются.