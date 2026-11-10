Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не разъехались: в Австралии самолёт столкнулся с автомобилем 0 100

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авиапроисшествие

Необычное авиационное происшествие произошло в восточном пригороде Мельбурна. Легкомоторный самолёт при заходе на посадку столкнулся с автомобилем. Два человека получили травмы головы и были доставлены в больницу.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на австралийский телеканал ABC, инцидент произошёл неподалёку от аэропорта Лилидейл.

По информации экстренных служб, самолёт во время посадки задел автомобиль. В результате пострадали женщина в возрасте около 60 лет и мужчина примерно 70 лет. Обоих госпитализировали с травмами головы. Их состояние оценивается как стабильное.

Ещё двух человек медики осмотрели непосредственно на месте происшествия. Госпитализация им не потребовалась.

Очевидец рассказал ABC, что после столкновения самолёт развернуло, однако воздушное судно смогло приземлиться на взлётно-посадочную полосу.

Автомобиль также получил повреждения: пострадали крыша и лобовое стекло.

По данным телеканала, самолёт принадлежит лётной школе Lilydale Flying School.

Обстоятельства столкновения выясняются.

×
#Австралия #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лиепаяс металургс и мотогонщик
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Происшествие связано с опрокидыванием конструкции баскетбольного кольца.
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Помидоры
Дом и сад
Изображение к статье: Драка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лиепаяс металургс и мотогонщик
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: TikTok, фемида, закон
Изображение к статье: очки под ботинком
Изображение к статье: В американском штате Калифорния утечка химического вещества на предприятии по производству гранатового сока POM Wonderful
Изображение к статье: ДТП Иконка видео

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео