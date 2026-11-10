После соревнований на территории бывшего завода Liepājas metalurgs, где семь мотогонщиков получили химические ожоги, в полицию поступило заявление от представителя несовершеннолетнего участника. Лабораторные исследования подтвердили наличие опасной щелочной среды на отдельных участках трассы.

Государственная полиция Латвии получила заявление от представителя несовершеннолетнего мотоспортсмена, пострадавшего во время соревнований 24 октября на территории бывшего металлургического завода Liepājas metalurgs в Лиепае.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на старшего специалиста отдела общественных отношений Госполиции Мадару Шершнёву, заявление касается телесных повреждений спортсмена, а также повреждений его мотоцикла.

В настоящее время полиция изучает изложенные обстоятельства и решает вопрос о дальнейших действиях.

Семь спортсменов получили химические ожоги

Как ранее сообщал bb.lv, во время соревнований 24 октября на территории бывшего металлургического предприятия химические ожоги получили семь мотогонщиков.

После происшествия Государственная служба окружающей среды (VVD) взяла пробы грунта, чтобы установить наличие извести и определить концентрацию соответствующих веществ.

Результаты лабораторных исследований подтвердили, что на отдельных участках трассы сформировалась выраженная щелочная среда.

Анализы выявили значительное присутствие соединений кальция и высокую степень щелочности, существенно отличающуюся от естественных характеристик окружающей среды.

Контакт с подобными веществами может представлять опасность для кожи и вызывать химические ожоги.

Четверым потребовалась специализированная помощь

Ранее представитель комиссии эндуро Латвийской федерации мотоспорта Каспарс Эркулис сообщил LETA, что четверо спортсменов, получивших более серьёзные ожоги, обратились в Государственный ожоговый центр для обследования.

По словам Эркулиса, федерация получила все необходимые согласования для проведения соревнований. Кроме того, сами соревнования и их участники были застрахованы.

Государственная полиция ранее начала производство по делу об административном правонарушении в связи с телесными повреждениями, полученными спортсменами во время мотокросса.

Теперь правоохранительным органам предстоит оценить и заявление представителя несовершеннолетнего участника, в том числе обстоятельства причинения вреда здоровью и повреждения мотоцикла.

Окончательные выводы об ответственности организаторов соревнований или других лиц пока не сделаны.