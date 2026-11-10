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Трагедия в Озолниеки: пассажирский поезд насмерть сбил молодого мужчину 0 210

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человека сбил поезд

Фото очевидца.

В понедельник, 9 ноября, в Озолниеки Елгавского края произошёл трагический несчастный случай на железной дороге. Под колёсами пассажирского поезда погиб 28-летний мужчина.

Как сообщили bb.lv в Государственной полиции, информация о происшествии поступила около 17:30.

Трагедия произошла на улице Эзера (Ezera iela) в Озолниеки, где пассажирский поезд совершил наезд на мужчину 1998 года рождения.

Прибывшие на место происшествия службы констатировали его смерть.

Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Пока неизвестно, каким образом мужчина оказался на железнодорожных путях.

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#железная дорога #трагедия #смерть #безопасность #несчастный случай #уголовный процесс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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