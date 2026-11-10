Две масштабные аварии произошли на автомагистрали «Тракия» в Болгарии. По последним данным, погибли 11 человек, ещё 48 получили травмы. Предполагаемой причиной трагедии стал густой туман, из-за которого видимость на дороге внезапно сократилась до десяти метров.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на болгарские СМИ, в двух массовых столкновениях участвовали более 70 легковых автомобилей, автобусов и грузовиков.

Аварии произошли утром 10 ноября в районе развязки Зимница — Драганцы на юго-востоке страны.

Первый сигнал о происшествии поступил около 07:10 по местному времени. На 289-м километре автомагистрали в направлении Бургаса столкнулись несколько транспортных средств. Спустя считаные минуты массовое ДТП произошло и на противоположной стороне дороги — в направлении Софии.

Видимость упала до десяти метров

По предварительным данным, одной из основных причин трагедии могло стать резкое ухудшение погодных условий.

Исполняющий обязанности генерального секретаря МВД Болгарии Любомир Николов сообщил, что очевидцы первоначально оценивали видимость примерно в 70–80 метров, однако затем она внезапно сократилась до десяти метров.

Водители сравнивали плотность тумана с густым молоком.

По словам Николова, все погибшие находились в транспортных средствах, двигавшихся в сторону Бургаса.

В ходе первого столкновения грузовик перекрыл дорогу автобусу с пассажирами. Затем произошла авария с участием другого грузовика, перевозившего пшеницу. В заднюю часть грузового автомобиля также врезалась легковая машина.

Второе массовое ДТП, по предположению полиции, могло произойти из-за того, что водители, двигавшиеся в сторону Софии, отвлеклись на столкновение на противоположной стороне автомагистрали.

Для эвакуации раненых задействовали военную авиацию

На место трагедии направили полицейских, пожарных и медиков из четырёх областей — Ямбол, Сливен, Бургас и Стара-Загора. К спасательной операции также привлекли военнослужащих.

Для перевозки тяжелораненых в медицинские учреждения Софии задействовали правительственные самолёты и военно-транспортные самолёты Spartan с медицинскими бригадами на борту.

Пострадавших доставляют из больниц Ямбола, Сливена и Бургаса.

Премьер-министр Болгарии поручил министру внутренних дел отправиться на место происшествия для координации действий экстренных служб.

Движение по автомагистрали «Тракия» перекрыто в обоих направлениях.

Обстоятельства двух массовых аварий устанавливаются.