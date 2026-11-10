В одном из баров на улице Александра Чака в Риге произошла драка между гражданами Латвии и Индии. Оба участника конфликта получили телесные повреждения, однако полиция никого не задержала.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, инцидент произошёл 8 октября. Правоохранители получили вызов в один из столичных баров на улице Александра Чака.

Прибыв на место, полицейские установили, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого оба получили травмы.

Личности участников были установлены. Один из мужчин оказался гражданином Латвии, второй — гражданином Индии.

Полиция начала ведомственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Поскольку телесные повреждения получили оба участника драки, до выяснения обстоятельств никого из них не задержали.

О причинах конфликта и степени тяжести полученных травм пока не сообщается.