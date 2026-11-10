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В баре в центре Риги подрались граждане Латвии и Индии: полиция выясняет обстоятельства 0 501

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Драка
ФОТО: BB.LV/AI

В одном из баров на улице Александра Чака в Риге произошла драка между гражданами Латвии и Индии. Оба участника конфликта получили телесные повреждения, однако полиция никого не задержала.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, инцидент произошёл 8 октября. Правоохранители получили вызов в один из столичных баров на улице Александра Чака.

Прибыв на место, полицейские установили, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого оба получили травмы.

Личности участников были установлены. Один из мужчин оказался гражданином Латвии, второй — гражданином Индии.

Полиция начала ведомственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Поскольку телесные повреждения получили оба участника драки, до выяснения обстоятельств никого из них не задержали.

О причинах конфликта и степени тяжести полученных травм пока не сообщается.

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#Рига #полиция #драка #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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