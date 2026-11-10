В Риге полиция задержала группу скинхедов, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, в том числе нападениях на бездомных и поджогах. Среди участников группировки оказались несовершеннолетние, включая детей младше 14 лет, сообщили в Государственной полиции.

Уголовный процесс по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений был начат 26 января.

В ходе расследования сотрудники Государственной полиции совместно со Службой государственной безопасности 29 октября провели обыски по местам жительства нескольких человек. Следственные действия были связаны с умышленным повреждением имущества путём поджога, совершённым группой лиц, а также применением насилия в отношении людей без определённого места жительства.

Всего были задержаны четыре человека — трое несовершеннолетних и один совершеннолетний. По информации полиции, они причисляли себя к скинхедам и внешне демонстрировали принадлежность к этому движению.

Кастеты, ножи, маски и символика

Во время обысков полицейские обнаружили характерную для скинхедов атрибутику: одежду, ботинки, значки, изображения, маски, кастеты, ножи, предметы, похожие на оружие, а также вещи, которые, предположительно, использовались при совершении расследуемых преступлений.

Кроме того, выяснилось, что к деятельности группировки были причастны не только подростки старше 14 лет, но и дети, ещё не достигшие этого возраста.

Трое несовершеннолетних признаны подозреваемыми. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В отношении ещё двух участников, которым на момент совершения предполагаемых преступлений не исполнилось 14 лет, будет решаться вопрос о передаче материалов для применения принудительных мер воспитательного характера.

Подозрения по нескольким статьям

Уголовное дело расследуется сразу по нескольким статьям Уголовного закона Латвии.

Одна из них предусматривает ответственность за разжигание социальной ненависти и вражды, если преступление связано с причинением телесных повреждений группой лиц. За такое деяние предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет либо пробационный надзор.

Ещё одна статья касается умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путём поджога. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, дело квалифицировано по второй части статьи 166 Уголовного закона — незаконный оборот или пересылка порнографических материалов с участием детей младше 14 лет.

За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф, с конфискацией имущества либо без неё.

Расследование продолжается. В интересах следствия полиция пока не раскрывает дополнительных подробностей.

Полиция обратилась к родителям

На фоне выявленных преступлений правоохранители призывают родителей внимательнее следить за изменениями в поведении и повседневной жизни своих детей.

В частности, полиция советует обращать внимание на новые интересы подростков, стиль одежды, круг общения, необычные предметы, внезапно появившиеся в комнате, различные значки и символику, а также на контент, который дети просматривают на телефонах и других устройствах.

По словам правоохранителей, важно вовремя замечать тревожные изменения и принимать профилактические меры, чтобы предотвратить угрозы как для самого ребёнка, так и для окружающих.

Полиция напоминает, что уголовная ответственность в Латвии наступает с 14 лет.

Если же преступление совершил ребёнок младше этого возраста, следователь может направить материалы в суд для применения принудительных мер воспитательного характера.