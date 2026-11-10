Нарушена работа Вильнюсского аэропорта: из-за введённых ограничений воздушного пространства запрещены посадки воздушных судов, однако вылеты пока выполняются.

Как говорится в сообщении госкомпании «Аэропорты Литвы», ограничения над аэропортом Вильнюса вступили в силу в 19.21 и будут действовать до полуночи.

Указывается, что решение принято из-за осуществляемой Беларусью гибридной атаки против Литвы, гражданской авиации и общества. В опасных для авиации районах фиксируются навигационные отметки, характерные для воздушных шаров.

Несмотря на введённые ограничения, вылеты воздушных судов разрешены, но выполняются с соблюдением повышенных требований безопасности.

Пассажиров, чьи рейсы из-за сложившейся ситуации задерживаются, нарушены или отменены, призывают напрямую связаться со своими авиакомпаниями и уточнить актуальную информацию о рейсах.

ДОПОЛНЕНО 23:02: Из-за угрозы со стороны беспилотников в Вильнюсском и Утенском уездах объявлена вероятная воздушная тревога, сообщила армия Литвы.

По данным Национального центра управления кризисами, объект движется со стороны Беларуси. Пока он не идентифицирован.

Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы сообщает, что принято решение поднять истребители миссии ПВО НАТО.

ДОПОЛНЕНО 23:50: в 23:47 воздушная тревога отменена.