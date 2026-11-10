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За одни сутки полиция получила 57 сообщений о домашнем насилии. Где это произошло? 0 136

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Насилие

За минувшие сутки эстонская полиция зарегистрировала 57 сообщений о домашнем насилии. В нескольких случаях пострадавшими стали женщины, а подозреваемых задержали.

Как сообщает агентство BNS, один из инцидентов произошёл в таллиннском районе Мустамяэ. Там 28-летний мужчина ударил свою мать и толкнул отца, после чего скрылся до прибытия полицейских.

В городе Кейла конфликт между сожителями возник во время совместного употребления алкоголя. По предварительным данным, 47-летний мужчина ударил женщину. Пострадавшую доставили в больницу, а предполагаемый нападавший успел скрыться.

Ещё два случая зафиксированы на северо-востоке Эстонии. В Кохтла-Ярве полиция задержала 46-летнего мужчину, подозреваемого в избиении сожительницы. В Йыхви по аналогичному подозрению задержан 41-летний мужчина.

В Пярну полицейские задержали 27-летнего мужчину, который, по имеющимся данным, ударил свою сожительницу в квартире.

Обстоятельства происшествий устанавливаются. При этом 57 сообщений о домашнем насилии не означают, что по каждому из них возбуждено уголовное дело.

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#полиция #Эстония #Таллин #Пярну #домашнее насилие #задержание
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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