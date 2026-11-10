Рижский городской суд во вторник, 10 ноября, приговорил гражданку Латвии Татьяну Масенко к трём годам лишения свободы за публичное прославление военных преступлений российских вооружённых сил против Украины. Защита считает наказание несоразмерным и намерена обжаловать приговор.

Как сообщает агентство LETA, помимо тюремного заключения суд назначил обвиняемой два года пробационного надзора. Именно такого наказания в ходе судебных прений добивался прокурор Робертс Урдзиньш.

Полный текст приговора участники процесса смогут запросить в течение десяти дней после его оглашения. Решение можно обжаловать в течение десяти рабочих дней.

Более 20 публикаций в TikTok

По данным обвинения, с апреля по июль 2024 года Масенко размещала в TikTok видеоролики с комментариями на русском языке, доступные неограниченному кругу пользователей.

Следствие квалифицировало содержание этих публикаций как сознательное публичное прославление и оправдание военных преступлений, совершённых российскими вооружёнными силами против Украины.

Прокурор отметил, что обвиняемая не отрицала факта размещения видеозаписей и признала, что они были опубликованы с её аккаунта.

В материалах дела фигурируют более 20 публикаций. При этом, по словам прокурора, аналогичных записей было ещё больше, чем указано в обвинении.

Хотя Масенко ранее не привлекалась к уголовной ответственности и её личность не характеризуется отрицательно, прокурор настаивал на реальном лишении свободы, учитывая содержание опубликованных материалов.

«Хотела выделиться, а не поддержать агрессию»

Адвокат обвиняемой Оскарс Ондрупс заявил, что его подзащитная пользовалась TikTok необдуманно и легкомысленно, стремясь привлечь к себе внимание.

По версии защиты, Масенко не собиралась поддерживать российскую агрессию или оказывать идеологическое влияние на других людей.

Адвокат подчеркнул, что женщина раскаивается в содеянном, и просил суд оправдать её.

Прокурор, однако, отверг доводы о том, что обвиняемая не осознавала значения своих публикаций. По его мнению, количество и характер видеозаписей свидетельствуют об обратном.

«Я уже четыре месяца провела под арестом»

В последнем слове Татьяна Масенко выразила сожаление о своих действиях.

Она заявила, что не намеревалась прославлять военные преступления или влиять на взгляды других людей. По словам обвиняемой, публиковать подобные материалы не следовало, однако она отрицает, что пропагандировала какую-либо идеологию.

Масенко также подчеркнула, что является гражданкой Латвии, не ездит в Россию или Беларусь и не хочет создавать впечатление, будто поддерживает военные преступления.

Женщина напомнила, что уже провела четыре месяца под стражей, и заявила, что считает это достаточным наказанием.

По её словам, она была задержана сразу после допроса в Службе государственной безопасности (VDD).

Защита обжалует приговор

После оглашения решения адвокат Оскарс Ондрупс сообщил журналистам, что намерен подать апелляцию, поскольку считает назначенное наказание несоразмерным.

Сама обвиняемая также выразила сожаление по поводу вынесенного приговора.

Согласно латвийскому законодательству, за подобное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет и пробационный надзор продолжительностью до трёх лет.

Таким образом, вынесенный 10 ноября приговор пока не вступил в законную силу и может быть пересмотрен вышестоящим судом.