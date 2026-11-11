В понедельник вечером в Озолниеки Елгавского края под пассажирским поездом погиб 28-летний мужчина. Трагедия произошла примерно в 900 метрах от железнодорожной остановки, в месте, где нет пешеходных переходов, жилых домов и дорог. Полиция выясняет, как мужчина оказался на путях и было ли произошедшее несчастным случаем. Не исключается и версия о намеренном выходе на рельсы.

Машинист заметил человека, но остановить поезд не успел

Происшествие случилось в понедельник, 9 ноября, незадолго до 17:30 на железнодорожной линии Елгава — Рига. По информации передачи TV3 Degpunktā, 28-летний мужчина находился на путях примерно в 900 метрах от остановки «Озолниеки».

Представитель пассажирского перевозчика Vivi сообщила, что машинист, заметив человека, подал звуковой сигнал и применил торможение. Однако предотвратить столкновение не удалось.

На место происшествия незамедлительно вызвали оперативные службы, в том числе медиков. Прибывшие специалисты констатировали смерть мужчины.

Почему мужчина оказался на путях — пока неизвестно

Особое внимание следователей привлекает место происшествия. Как отмечает Degpunktā, поблизости нет жилых домов или дорог общего пользования, которые могли бы объяснить, почему человек решил пересечь железнодорожные пути именно здесь. Кроме того, участок не оборудован для пешеходов и в темное время суток не освещается.

Эти обстоятельства вызывают вопросы о причинах появления мужчины на рельсах.

Государственная полиция начала уголовный процесс, в рамках которого предстоит установить все обстоятельства трагедии. Рассматриваются две основные версии — несчастный случай и возможное самоубийство. Пока ни одна из них не подтверждена.

Происшествие затронуло десять поездных рейсов

Из-за трагедии движение поездов на линии Елгава — Рига оказалось нарушено на несколько часов. Как рассказала представитель Vivi Даце Залдате-Розентале, пока на месте работали оперативные службы, движение по одному из железнодорожных путей было приостановлено.

При этом второй путь оставался доступным для поездов, что позволило частично сохранить сообщение.

«В общей сложности происшествие затронуло 10 рейсов, а движение по второму пути было восстановлено примерно через два с половиной часа, в 19:44», — сообщила представитель перевозчика.

Следователям теперь предстоит выяснить, что именно произошло в последние минуты перед столкновением и почему 28-летний мужчина находился на железнодорожных путях в непредназначенном для пешеходов месте.