В Эндзеле пожар уничтожил жилье семьи из четырех человек. Причиной возгорания стала зажигалка с защитой от детей, которую нашел трехлетний мальчик. К счастью, никто из членов семьи не пострадал, однако спасти домашнего кота не удалось. Теперь родители с детьми вынуждены жить раздельно у знакомых и ждать помощи со временным жильем.

«Мама, вставай, пожар!»

Хозяйка трехкомнатной квартиры Иванда рассказала, что в день происшествия прилегла отдохнуть вместе со своим трех с половиной летним сыном, сообщает программа TV3 Degpunktā.

В какой-то момент мальчик проснулся и самостоятельно отправился в детскую комнату. По дороге он взял зажигалку, лежавшую на шкафу. Несмотря на то что зажигалка была оснащена защитой от детей, ребенку удалось ею воспользоваться. Вскоре в квартире начался пожар.

«Он подбегает ко мне и говорит: "Мама, вставай, пожар!" Я вскакиваю, смотрю — уже разгорелся огонь, горит одеяло», — вспоминает Иванда.

Женщина попыталась самостоятельно справиться с пламенем.

«Я бегу с ведром воды, заливаю и понимаю, что ничего не получится. Бегу в спальню, где мы спали, за телефоном, за ребенком, потому что ребенок убежал в комнату. Схватила ребенка и выбежала из квартиры», — рассказала она.

Кота спасти не удалось

Оказавшись с ребенком в безопасности, Иванда начала стучать в двери соседей, чтобы предупредить их об опасности. Однако дома никого не оказалось. Женщина также пыталась найти своего кота, который обычно самостоятельно выбегал из квартиры.

«Звала своего кота, потому что у меня был еще и кот. Обычно он сам выбегает из квартиры, но на этот раз я не успела его поймать. Он не отзывался, не выходил и остался в квартире», — рассказала хозяйка.

Позже пожарные вынесли животное из задымленных помещений, однако кот уже не подавал признаков жизни.

Сами члены семьи физически не пострадали, но пожар нанес серьезный ущерб их жилью.

Шесть лет обустраивали квартиру — теперь все придется начинать заново

По словам Иванда, особенно тяжело случившееся переживает ее муж. Семья приобрела квартиру шесть лет назад и все это время постепенно обустраивала собственное жилье. Теперь мужчине психологически трудно даже зайти внутрь и увидеть последствия пожара.

Женщина признается, что пока не представляет, какой объем восстановительных работ предстоит выполнить.

«У нас есть семья, друзья, которые предложили помочь. Если что-то понадобится, мы можем обратиться за помощью. Я пока еще не знаю, что здесь придется делать», — рассказала она.

Семья вынуждена жить раздельно

Сейчас пострадавшие ожидают решения страховой компании, а также ответа самоуправления, к которому обратились за помощью.

Главная проблема — отсутствие временного жилья, где могли бы разместиться все четверо членов семьи. Пока родителям и детям приходится жить у разных знакомых, поскольку найти подходящее место для всех сразу не удалось. Больше всего семья надеется на возможность как можно скорее снова оказаться под одной крышей.

Происшествие также напоминает о том, что даже зажигалки с защитой от детей необходимо хранить в недоступных для малышей местах: подобные механизмы снижают риск случайного использования, но не исключают его полностью.