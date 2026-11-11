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На улице Краста в Риге перевернулся микроавтобус: есть пострадавший, образовалась большая пробка 0 270

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В среду, 11 ноября, утром на улице Краста в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. В результате аварии пострадал человек, а на дороге образовалась большая пробка.

По информации Государственной полиции, сообщение об аварии поступило в 8:29, сообщает портал tv3.lv.

Прибывшие на место оперативные службы установили, что столкнулись два транспортных средства. От удара один из автомобилей опрокинулся на бок.

В результате происшествия пострадал один человек. Его передали прибывшим медикам для оказания необходимой помощи.

На дороге образовался затор

Из-за аварии движение на улице Краста оказалось затруднено. На этом участке дороги образовалась значительная пробка.

Точные обстоятельства столкновения и причины, по которым один из автомобилей перевернулся, пока не сообщаются.

Также нет информации о характере травм пострадавшего.

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#Рига #ДТП
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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