В среду, 11 ноября, утром на улице Краста в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. В результате аварии пострадал человек, а на дороге образовалась большая пробка.

По информации Государственной полиции, сообщение об аварии поступило в 8:29, сообщает портал tv3.lv.

Прибывшие на место оперативные службы установили, что столкнулись два транспортных средства. От удара один из автомобилей опрокинулся на бок.

В результате происшествия пострадал один человек. Его передали прибывшим медикам для оказания необходимой помощи.

На дороге образовался затор

Из-за аварии движение на улице Краста оказалось затруднено. На этом участке дороги образовалась значительная пробка.

Точные обстоятельства столкновения и причины, по которым один из автомобилей перевернулся, пока не сообщаются.

Также нет информации о характере травм пострадавшего.