В среду, 11 ноября, утром на улице Краста в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. После столкновения двух автомобилей один из них перевернулся. В результате аварии пострадал человек, а на дороге образовалась большая пробка.
По информации Государственной полиции, сообщение об аварии поступило в 8:29, сообщает портал tv3.lv.
Прибывшие на место оперативные службы установили, что столкнулись два транспортных средства. От удара один из автомобилей опрокинулся на бок.
В результате происшествия пострадал один человек. Его передали прибывшим медикам для оказания необходимой помощи.
На дороге образовался затор
Из-за аварии движение на улице Краста оказалось затруднено. На этом участке дороги образовалась значительная пробка.
Точные обстоятельства столкновения и причины, по которым один из автомобилей перевернулся, пока не сообщаются.
Также нет информации о характере травм пострадавшего.
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