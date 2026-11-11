Семейная трагедия произошла в бразильском Рио-де-Жанейро. Пятилетняя девочка нашла заряженный пистолет, который отец оставил на кухонной столешнице, и случайно выстрелила в свою младшую сестру. Трёхлетнего ребёнка спасти не удалось.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 8 ноября. Погибшую девочку звали Оливия Мелу Морейра. Ей было всего три года.

Как сообщает New York Post, ссылаясь на британское издание The Sun и бразильскую газету O Globo, родители обнаружили младшую дочь лежащей на полу дома. В этот момент её пятилетняя сестра подбежала к ним и стала повторять: «Прости, папа».

Пострадавшую срочно доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

Почему заряженный пистолет оказался на кухне

По предварительной информации, семья накануне допоздна участвовала в уличном празднике, который продолжался до шести часов утра.

Когда родители вернулись домой, мать заметила, что ворота гаража широко открыты. Она сообщила об этом мужу, который решил проверить, не проникли ли в дом посторонние.

Мужчина взял свой пистолет и спустился вниз. Не обнаружив признаков взлома или грабителей, он вернулся спать.

Однако оружие, находившееся в кобуре, отец оставил на кухонной столешнице. Пистолет был заряжен.

Спустя некоторое время родителей разбудил громкий выстрел. Прибежав на шум, они обнаружили младшую дочь на полу.

Отцу могут предъявить обвинение

Как выяснилось, мужчина являлся зарегистрированным владельцем оружия и имел разрешение на его использование в качестве спортивного стрелка и охотника.

После происшествия его допросили сотрудники полиции. Мужчину не стали немедленно задерживать, однако, по информации СМИ, ему могут предъявить обвинения в причинении смерти по неосторожности и нарушении правил безопасного обращения с огнестрельным оружием.

Полиция изъяла пистолет. Расследование обстоятельств гибели ребёнка продолжается.

Адвокат отца заявил журналистам, что семья переживает чрезвычайно тяжёлый момент и не намерена публично комментировать случившееся.

Следователям предстоит окончательно установить обстоятельства выстрела и определить степень ответственности владельца оружия.