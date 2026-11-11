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Сотни школ в Европе получили угрозы взрыва: в Италии эвакуировали не менее 300 учебных заведений 0 31

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвакуация школы

Фото: APA

ФОТО: Freepik

В Италии, Шотландии и Северной Ирландии прошла волна массовых сообщений о заложенных бомбах. Из-за угроз пришлось эвакуировать школьников и преподавателей. Полиция считает сообщения ложными, однако проверки продолжаются.

В среду, 11 ноября, сотни европейских школ получили электронные письма с угрозами взрыва. Наиболее масштабная эвакуация прошла в Италии, где, по данным министра образования Джузеппе Вальдитары, были эвакуированы не менее 300 учебных заведений. Власти не исключают, что их число может увеличиться.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, полиция обследовала здания, в том числе с привлечением кинологов и служебных собак. Взрывных устройств обнаружено не было.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что подобные сообщения, по всей видимости, направлены на запугивание населения. Она призвала граждан сохранять спокойствие.

Примечательно, что в одном из писем утверждалось, будто взрывное устройство заложено также в автомобиле главы итальянского правительства.

Угрозы подписаны загадочным именем

В электронных письмах содержались угрозы массового убийства итальянцев. Отправитель подписался именем «Михаил Антропов».

По данным итальянских СМИ, это имя уже фигурировало в аналогичных сообщениях о бомбах, распространявшихся в разных странах Европы в последние недели.

При этом личность настоящего отправителя и его возможные мотивы пока не установлены. Неизвестно также, стоит ли за всеми угрозами один человек или организованная группа.

Волна угроз докатилась до Великобритании

Аналогичные электронные письма получили многочисленные школы Шотландии и Северной Ирландии.

В североирландском городе Ньютаунардс из соображений безопасности эвакуировали начальную школу. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

В Шотландии также зафиксированы эвакуации, однако точное число затронутых учебных заведений пока неизвестно.

Полиция обеих территорий оценивает угрозы как недостоверные и рекомендует школам по возможности продолжать занятия в обычном режиме.

Европа столкнулась с серией ложных угроз

Нынешняя волна сообщений стала продолжением серии аналогичных инцидентов в Европе. В последние недели угрозы взрыва неоднократно поступали авиакомпаниям, аэропортам и редакциям СМИ Ирландии и Великобритании.

Некоторые из этих сообщений приводили к задержкам авиарейсов и дополнительным проверкам безопасности.

Правоохранительные органы продолжают выяснять происхождение писем и устанавливать возможную связь между инцидентами в разных странах.

Пока ни в одном из упомянутых случаев обнаружение настоящего взрывного устройства не подтверждено.

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#полиция #Италия #взрыв #Великобритания #школы #угрозы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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