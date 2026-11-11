Латвийский филиал телекоммуникационного оператора CSCTelecom оставил в открытом доступе базу данных, содержащую более 125 миллионов SMS-сообщений, сообщает Cybernews.

Среди жертв утечки СМИ упоминают Swedbank, SEB bank, aiirbaltic и десятки других компаний. Утечка затронула сообщения за период с октября 2022 года по сентябрь 2026 года. При этом база обновлялась в режиме реального времени, а значит, злоумышленники могли перехватывать коды подтверждения личности, ссылки для сброса паролей и конфиденциальную информацию ещё до того, как сообщения получали их адресаты.

Исследовательская группа Cybernews обнаружила незащищённую базу данных CSCTelecom на платформе ClickHouse 28 сентября 2026 года. На тот момент только за сентябрь через сервис было отправлено более трёх миллионов SMS-сообщений.

В базе содержались сообщения от крупнейших банков, медицинских учреждений, популярных интернет-магазинов, государственных организаций и даже национальной службы экстренной помощи Латвии по номеру 112.

Хотя CSCTelecom работает преимущественно в Латвии, утечка также затронула компании и частных лиц в Литве и Эстонии.

Какие данные оказались раскрыты в результате утечки CSCTelecom

По данным исследовательской группы Cybernews, десятки миллионов сообщений, оказавшихся в открытом доступе, содержали огромные объёмы информации, накопленной за несколько лет.

В незащищённой базе данных находились:

Названия компаний — клиентов SMS-сервиса CSCTelecom.

Номера телефонов получателей сообщений.

Полные тексты SMS, включая коды подтверждения, временные пароли, результаты медицинских анализов, сведения о бронировании, уведомления о доставке с именами и адресами, даты поездок и сообщения о банковских операциях.

Метаданные, включая время отправки сообщений, их стоимость и информацию о маршрутизации через мобильные сети.

Новые сообщения, поступавшие в систему в режиме реального времени.

Утечка затронула компании из самых разных отраслей. Особенно серьёзную обеспокоенность вызывает то, что в открытом доступе оказались сообщения крупных банков и торговых сетей. Многие из пострадавших организаций хорошо известны практически каждому жителю стран Балтии.

Банки

Среди организаций, чьи сообщения оказались раскрыты:

Swedbank (Латвия).

SEB (Латвия).

В сообщениях, связанных со Swedbank, содержались номера банковских счетов IBAN, суммы операций, сведения о получателях платежей, остатки на счетах и номера телефонов. В некоторых уведомлениях также указывались конкретные магазины, в которых совершались покупки.

В базе обнаружены и номера телефонов, связанные с сообщениями SEB.

Страховые компании и экстренные службы

Утечка также затронула:

ERGO (Латвия).

Службу экстренной помощи 112 (Латвия).

Compensa (Латвия).

Artea (Латвия).

В сообщениях ERGO содержались номера документов, регистрационные номера автомобилей, телефонные номера и суммы выставленных счетов.

В случае службы экстренной помощи 112 оказались раскрыты номера телефонов и подробности отдельных происшествий.

Торговые сети и другие сервисы

Среди компаний и организаций, сообщения которых оказались в незащищённой базе:

Porsche (Латвия и Литва).

CityBee (Латвия).

Barbora (Латвия).

EuroCash (Литва).

DEPO (Литва и Эстония).

Akropolis (Литва и Латвия).

IKI (Литва).

PerlasGo (Литва).

Autoplius (Литва и Латвия).

Таким образом, утечка затронула не только банковские уведомления и коды авторизации, но и широкий спектр конфиденциальной информации, связанной с покупками, медицинскими услугами, страхованием, поездками и обращениями в экстренные службы.