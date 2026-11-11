В ночь на 11 ноября на улице Кришьяня Барона в Риге мужчина устроил дебош, опрокинув установленные на улице цветочные вазоны и дорожный знак. На место происшествия прибыли полицейские, однако в итоге нарушителя пришлось передать медикам.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, вызов поступил около 1:30 ночи.

Очевидцы сообщили об агрессивно настроенном мужчине, который опрокидывал находившиеся на улице предметы — цветочные вазоны и дорожный знак.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. Они вызвали Государственную полицию.

Поскольку мужчина вёл себя неадекватно, полицейские также обратились за помощью к медикам. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

Как сообщила представитель Управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле, повреждённые контейнеры обнаружил патруль Рижской муниципальной полиции. Для обеспечения безопасности движения на месте происшествия установили временные дорожные ограждения.

В течение дня муниципальные службы планируют привести территорию в порядок и убрать последствия происшествия.

Восстановить повреждённые насаждения предполагается весной, с началом вегетационного периода. Тогда же специалисты оценят состояние контейнеров и решат, можно ли использовать их повторно.

В самоуправлении также сообщили, что после начала административного процесса и признания муниципалитета потерпевшей стороной будет рассмотрен вопрос о возмещении причинённого ущерба.

Обстоятельства происшествия и размер ущерба пока не уточняются.