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В центре Риги мужчина устроил дебош — вмешались полиция и медики 0 243

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опрокинутые цветочные вазоны и дорожный знак
ФОТО: BB.LV/AI

В ночь на 11 ноября на улице Кришьяня Барона в Риге мужчина устроил дебош, опрокинув установленные на улице цветочные вазоны и дорожный знак. На место происшествия прибыли полицейские, однако в итоге нарушителя пришлось передать медикам.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, вызов поступил около 1:30 ночи.

Очевидцы сообщили об агрессивно настроенном мужчине, который опрокидывал находившиеся на улице предметы — цветочные вазоны и дорожный знак.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции. Они вызвали Государственную полицию.

Поскольку мужчина вёл себя неадекватно, полицейские также обратились за помощью к медикам. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

Как сообщила представитель Управления коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле, повреждённые контейнеры обнаружил патруль Рижской муниципальной полиции. Для обеспечения безопасности движения на месте происшествия установили временные дорожные ограждения.

В течение дня муниципальные службы планируют привести территорию в порядок и убрать последствия происшествия.

Восстановить повреждённые насаждения предполагается весной, с началом вегетационного периода. Тогда же специалисты оценят состояние контейнеров и решат, можно ли использовать их повторно.

В самоуправлении также сообщили, что после начала административного процесса и признания муниципалитета потерпевшей стороной будет рассмотрен вопрос о возмещении причинённого ущерба.

Обстоятельства происшествия и размер ущерба пока не уточняются.

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#Рига #полиция #происшествия #медицина #агрессия #общественный порядок
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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