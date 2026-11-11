Налоговая и таможенная полиция (НТП) в октябре предложила прокуратуре Рижского судебного округа начать уголовное преследование шести лиц за неуплату налогов в таксомоторной отрасли на сумму 1,71 миллиона евро, сообщили агентству LETA в НТП.

В ходе расследования уголовного процесса, начатого в январе 2024 года, НТП провела масштабные процессуальные действия, в результате которых была раскрыта и пресечена деятельность организованной группы.

Сотрудники НТП провели процессуальные действия в Риге, Юрмале и Саласпилсе, в том числе десять обысков по местам жительства лиц, причастных к уголовному процессу, в офисах, по юридическим адресам и в автомобилях. Во время обысков были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного процесса, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители данных, удостоверения личности третьих лиц и бухгалтерские документы. Для обеспечения решения имущественных вопросов был наложен арест на 58 автомобилей.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что организованная группа лиц в течение определённого времени зарегистрировала более 140 фиктивных предприятий на имена различных людей и использовала банковские счета и другие реквизиты этих предприятий, чтобы скрыть настоящих лиц, осуществлявших хозяйственную деятельность.

В свою очередь, лица, на имена которых регистрировались и перерегистрировались фиктивные предприятия, сами предпринимательской деятельностью не занимались и в большинстве случаев даже не были осведомлены о происходящем.

Все вопросы, связанные с обеспечением хозяйственной деятельности предприятий, в различных государственных и муниципальных учреждениях решали участники организованной группы, сами при этом не являясь ни владельцами, ни должностными лицами этих фиктивных предприятий.

Они также организовывали оказание услуг такси с использованием мобильных приложений, ремонтировали и обслуживали автомобили, использовавшиеся для оказания услуг такси, привлекали работников на предприятия, вели бухгалтерский учёт, управляли расчётными счетами таксомоторных предприятий в кредитных учреждениях и распоряжались поступавшими на них доходами от оказания услуг такси.

В ходе расследования было установлено, что трудовые доходы работников (водителей такси) декларировались не в полном объёме либо не декларировались вообще, в результате чего полностью или частично не начислялись и не уплачивались налоги с заработной платы — подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования.

Также был выявлен ряд предприятий, которые после превышения установленного Законом о налоге на добавленную стоимость порога стоимости услуг в размере 40 000 евро не зарегистрировались в Службе государственных доходов в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), не подавали уведомления и не уплачивали НДС, тем самым причинив государственному бюджету ущерб в размере почти 300 000 евро.

Одновременно, чтобы скрыть происхождение, принадлежность и движение преступно полученных средств, организованная группа лиц контролировала финансовые потоки между подконтрольными ей предприятиями, координировала перевод денежных средств через различные банковские счета и снятие с них наличных денег, а также осуществляла переводы на счета участников организованной группы за якобы законные сделки, сообщили в НТП.

Впоследствии эти денежные средства использовались для личных нужд или для платежей другим лицам за приобретение автомобилей, чтобы затем использовать их для оказания услуг такси.

В результате этих мошеннических действий в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года государственному бюджету был причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 1,71 миллиона евро, в том числе 0,54 миллиона евро — подоходный налог с населения, 0,89 миллиона евро — обязательные взносы государственного социального страхования и 0,28 миллиона евро — налог на добавленную стоимость.

В октябре в прокуратуру Рижского судебного округа был направлен уголовный процесс в отношении шести лиц для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов в крупном размере и легализацию преступно полученных средств в крупном размере в составе организованной группы.

Как уже сообщалось, после этих задержаний заместитель государственного секретаря Министерства финансов по вопросам налогового администрирования и ограничения теневой экономики Ольга Богданова заявила СМИ, что таксомоторная отрасль признана одной из отраслей Латвии, в которых существуют высокие риски неуплаты налогов и несоблюдения налогового законодательства.

Соответственно, это одна из приоритетных отраслей в стране, которая изучается и которой уделяется внимание в дополнение к мероприятиям, включённым в План ограничения теневой экономики на 2024–2027 годы. В том числе реализуются мотивационные меры по повышению налоговой дисциплины с целью сокращения теневой экономики.

Расследование выявило масштабную схему предполагаемого уклонения от уплаты налогов в таксомоторной отрасли Латвии. По данным НТП, организованная группа использовала более 140 фиктивных предприятий, а ущерб государственному бюджету за два года составил 1,71 миллиона евро. Материалы дела в отношении шести человек переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Их виновность предстоит установить суду.