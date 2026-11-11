Во вторник, 10 ноября, в Риебиньской волости Прейльского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль МАЗ наехал на человека, который скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

В Прейльском крае грузовик насмерть сбил человека

Во вторник утром, 10 ноября, в Прейльском крае произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В Риебиньской волости грузовой автомобиль МАЗ сбил человека, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Информация об аварии поступила правоохранителям около 8:17.

По предварительным данным, грузовик совершил наезд на человека. Полученные травмы оказались смертельными — пострадавший скончался на месте происшествия. Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Пока не сообщается, кем был погибший, при каких обстоятельствах произошел наезд и что стало его причиной.

За сутки в Латвии произошло 120 аварий

Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали семь человек. Кроме того, в Прейльском крае зафиксирован один смертельный случай.

За нарушения правил дорожного движения полиция оформила 362 административных протокола. Из них 142 — за превышение разрешенной скорости и один — за агрессивное вождение.

Пять уголовных процессов за пьяное вождение

Продолжают выявлять и водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки полиция начала один административный и пять уголовных процессов по таким нарушениям.