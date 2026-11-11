В Риге на улице Краста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок.

Авария произошла на участке улицы Краста по направлению к центру города, передает sadursme.lv.

После столкновения микроавтобус перевернулся на бок, а легковой автомобиль оказался на обочине дороги.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Движение в сторону центра Риги затруднено, образуются автомобильные пробки.

Информации о возможных пострадавших пока нет.

Водителям рекомендуется учитывать затруднения движения при планировании маршрута.