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В Риге после столкновения с легковушкой перевернулся микроавтобус: на улице Краста образуются пробки 0 145

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Кадр из видео sadursme.lv

В Риге на улице Краста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок.

Авария произошла на участке улицы Краста по направлению к центру города, передает sadursme.lv.

После столкновения микроавтобус перевернулся на бок, а легковой автомобиль оказался на обочине дороги.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Движение в сторону центра Риги затруднено, образуются автомобильные пробки.

Информации о возможных пострадавших пока нет.

Водителям рекомендуется учитывать затруднения движения при планировании маршрута.

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#Рига #полиция #ДТП #пробки #дорожное движение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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