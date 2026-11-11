Кадр из видео sadursme.lv
В Риге на улице Краста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся на бок.
Авария произошла на участке улицы Краста по направлению к центру города, передает sadursme.lv.
После столкновения микроавтобус перевернулся на бок, а легковой автомобиль оказался на обочине дороги.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Движение в сторону центра Риги затруднено, образуются автомобильные пробки.
Информации о возможных пострадавших пока нет.
Водителям рекомендуется учитывать затруднения движения при планировании маршрута.
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