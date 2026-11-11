Мошенники научились создавать настолько убедительные копии сайтов государственных учреждений, что пользователи сами передают им доступ к своим банковским счетам. В Литве зафиксирована серия подобных преступлений, а один из последних пострадавших лишился сразу 14 тысяч евро.

Житель Вильнюса потерял 14 тысяч евро, попытавшись воспользоваться интернет-сайтом государственного предприятия Regitra, которое занимается регистрацией транспортных средств и выдачей водительских удостоверений.

Как сообщает литовское агентство BNS со ссылкой на полицию, пострадавший мужчина 1972 года рождения попал на поддельную страницу, внешне имитировавшую официальный сайт учреждения.

Ничего не подозревая, он ввёл данные для доступа к интернет-банку. Впоследствии мужчина обнаружил, что с его счёта исчезли 14 тысяч евро.

По факту происшествия полиция начала досудебное расследование.

За два дня — более 17 тысяч евро

Выяснилось, что в Вильнюсе от аналогичной схемы пострадал ещё один человек.

По данным литовских СМИ, 9 ноября мужчина 1981 года рождения попытался зайти на предположительно поддельный сайт Regitra. В результате с его банковских счетов мошенники похитили около 3135 евро.

Таким образом, только в двух зарегистрированных в Вильнюсе эпизодах преступникам удалось завладеть более чем 17 тысячами евро.

Мошеннические сайты появляются даже в Google

Особую опасность представляет способ, которым злоумышленники заманивают пользователей на поддельные страницы.

Литовская полиция ранее предупреждала, что фальшивые сайты Regitra и электронной системы здравоохранения E. sveikata могут появляться среди первых результатов поиска Google.

Такие страницы внешне практически не отличаются от настоящих государственных порталов. Пользователь уверен, что заходит на официальный ресурс, и вводит банковские данные для подтверждения личности.

Полученная информация позволяет преступникам попытаться провести несанкционированные финансовые операции.

Причём подобные случаи уже перестали быть единичными.

В начале ноября житель Вилкавишкского района потерял 9000 евро после попытки войти на поддельный сайт Regitra.

В конце октября полиция Мариямпольского уезда также сообщала о нескольких пострадавших, которые лишились денег при посещении фальшивых страниц государственных учреждений.

Как не попасться на удочку мошенников

Правоохранительные органы Литвы призывают жителей внимательно проверять адреса сайтов перед вводом персональных и банковских данных.

Особенно важно помнить, что первое место в поисковой выдаче Google ещё не гарантирует подлинности интернет-страницы. Мошенники могут использовать рекламные объявления и адреса, отличающиеся от настоящих всего одной буквой.

Специалисты рекомендуют самостоятельно вводить адрес государственного учреждения в браузере, не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений и внимательно читать содержание запросов на подтверждение операций в банковских приложениях.

Если банковские данные уже введены на подозрительном сайте, необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать доступ к счёту или платёжным инструментам при необходимости и сообщить о случившемся в полицию.

Опасность актуальна и для Латвии: аналогичные мошеннические схемы могут использоваться с поддельными страницами банков, государственных учреждений и электронных услуг. Поэтому даже привычная процедура авторизации через интернет-банк требует внимательной проверки адреса сайта.