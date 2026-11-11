В Даугавпилсе на улице Валмиерас произошел пожар в заброшенной квартире одноэтажного деревянного дома. По словам местных жителей, здание уже много лет привлекает бездомных и любителей выпить, а пожар здесь происходит не впервые. На этот раз распространение огня удалось остановить, однако соседи опасаются, что следующая подобная история может закончиться гораздо серьезнее.

Мужчина пытался потушить пожар ведром

Пожар произошел в понедельник в одной из четырех квартир деревянного дома на улице Валмиерас, сообщает программа TV3 Degpunktā.

На следующий день снаружи уже было трудно определить, где именно бушевало пламя. Однако через оконный проем журналисты увидели обгоревшие вещи и покрытую копотью мебель.

Во время посещения дома журналистам не удалось застать никого из его обитателей. Зато соседка Людмила рассказала, что происходило во время пожара. По ее словам, когда над крышей здания появился дым, находившийся внутри мужчина самостоятельно пытался справиться с огнем.

«Он там сам носился с ведром как угорелый, соседка вызвала пожарных, вон из того крайнего дома. Потом здесь были и пожарные, и полиция, и скорая помощь. Не знаю, он куда-то ушел. Он там не живет», — рассказала женщина.

Благодаря своевременному вызову спасателей и действиям мужчины огонь не распространился на остальные помещения. В результате пострадала только одна квартира, три другие удалось уберечь от пожара.

«Там притон бомжей, уже сколько лет!»

По словам Людмилы, квартира, в которой произошло возгорание, пустует уже много лет. В большей части здания отключены коммуникации, а лишь одну из четырех квартир владельцы время от времени посещают и используют.

Остальные помещения, утверждает женщина, давно стали местом сбора людей, которые ищут ночлег или приходят туда выпивать.

«Там притон бомжей, короче говоря. Здесь всегда так было, уже сколько лет! Здесь постоянно бродяги. Это уже второй пожар. Недавно здесь тоже был», — возмущается Людмила.

На вопрос журналистов, как соседи пытаются бороться с этой ситуацией, женщина ответила:

«Никак. Как нам с ними бороться? Никому ничего не нужно».

Соседи опасаются нового пожара

Местные жители признают, что до сих пор старались мириться с происходящим. Пока временные обитатели заброшенных квартир не создавали серьезных проблем, соседи предпочитали не вмешиваться. Однако повторяющиеся пожары заставляют людей опасаться за собственную безопасность.

По информации Degpunktā, на этот раз причиной возгорания стала сигарета. При этом в квартире не было детектора дыма. Соседей беспокоит, что в следующий раз огонь может распространиться на все деревянное здание или затронуть расположенные рядом дома.

Когда проблема заброшенных квартир и их самовольных обитателей будет решена, пока неизвестно.