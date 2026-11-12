По данным статистики, в прошлом году в Латвии было зарегистрировано чуть более 37 тысяч преступлений. Примерно четверть из них — 9797 — относились к категории тяжких или особо тяжких.

На свободу с чистой совестью

«Поскольку я представляю пенитенциарную отрасль, могу смотреть на ситуацию через призму статистики заключенных. Когда в 1995 году я начал работать в этой сфере, в Латвии было около 10 тысяч заключенных. Сейчас их 3500, из которых три четверти — уже осужденные», — сообщил в эфире Латвийского радио руководитель проекта Европейского социального фонда, реализуемого Управлением мест заключения, Марис Лусте.

Если посмотреть на такой показатель, как пенитенциарный коэффициент, то есть количество заключенных на 100 тысяч жителей страны, то даже с учетом этого резкого сокращения Латвия по-прежнему занимает в Евросоюзе третье место с конца, признал он.

По количеству заключенных на 100 тысяч жителей нас опережают только Венгрия и Польша, указал Лусте.

Латвия занимает последние места в Европе и по нескольким другим статистическим показателям, дополнила его доцент криминологии и судебной психологии Рута Трейя. Например, долгое время Латвия занимала первое место в Евросоюзе по количеству умышленных убийств женщин, совершенных их мужьями, партнерами или другими членами семьи.

Преступления как зеркало эпохи

В свою очередь, историк Айга Берзиня-Ките подчеркнула, что количество преступлений в стране не остается неизменным — оно постоянно меняется в зависимости от различных обстоятельств.

Например, в межвоенной Латвии были широко распространены вооруженные ограбления, совершавшиеся организованными бандами. Затем их число несколько снизилось, но во время следующего экономического кризиса, в начале 1930-х годов, вновь резко возросло количество убийств, краж и вооруженных ограблений.

«Я скорее призываю смотреть на тенденции — на то, что становится катализатором волн преступности и различных процессов», — сказала Берзиня-Ките.

Что касается наших дней, то последний доклад генерального прокурора свидетельствует о том, что рост числа особо тяжких преступлений в основном обусловлен двумя категориями деяний: корыстными преступлениями, повлекшими крупный ущерб, и насильственными преступлениями против несовершеннолетних.

Откуда берутся преступники

При этом особое внимание следует уделять категориям преступлений, связанных с семьей, заявила Трейя.

«У нас изначально неверное представление о том, кто отвечает за безопасность. Считается, что полиция занимается профилактикой преступлений. Но нет: полиция в основном расследует преступления и лишь в небольшой степени участвует в их профилактике».

В действительности на уровень преступности в первую очередь влияют социальные и экономические факторы. Это две крупнейшие группы факторов, определяющих, растет преступность или снижается», — пояснила она.

Поэтому статистику преступности нельзя рассматривать в отрыве от контекста и времени, в котором мы живем.

«Сейчас мы живем в очень напряженное для всего мира время. Наступают финансовые кризисы. Молодые люди, которые, возможно, и без того находятся в безнадежной ситуации в семье, видят, что и в мире все складывается непросто. Даже те, кто работает, не могут позволить себе многое. И они думают: зачем мне стараться?», — заключила Трейя.