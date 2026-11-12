Стали известны новые подробности серьезной аварии, произошедшей в среду утром на улице Краста в Риге. После столкновения двух автомобилей Volkswagen грузовой микроавтобус несколько раз перевернулся, а легковая машина пролетела более 100 метров, вращаясь по дороге. Один человек был доставлен в больницу.

Пассажир микроавтобуса утверждает, что виновником происшествия мог стать водитель легкового автомобиля, который, по его оценке, двигался с огромной скоростью, сообщает программа TV3 Degpunktā.

От удара у микроавтобуса оторвались колеса

Авария произошла в среду, 11 ноября, утром, когда на улице Краста наблюдалось интенсивное движение.

Столкнулись грузовой микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль той же марки. Сила удара оказалась настолько значительной, что у микроавтобуса оторвались оба задних колеса, а у легковой машины была практически полностью разрушена передняя часть с моторным отсеком.

На проезжей части остались разбросанные куски грязи и травы, а поврежденные автомобили остановились на значительном расстоянии от места первоначального столкновения.

По словам одного из мужчин, находившихся в микроавтобусе, серая легковая машина врезалась в заднюю часть их транспортного средства. После удара микроавтобус налетел на бордюр, начал переворачиваться и по диагонали переместился в сторону перекрестка возле центра Atta.

Легковой Volkswagen тем временем продолжил движение, вращаясь на дороге более 100 метров, после чего остановился на разделительной полосе.

«В восемь утра поток машин, а ты едешь с такой скоростью!»

Один из пассажиров микроавтобуса не скрывал возмущения действиями другого водителя. По его словам, легковой автомобиль двигался настолько быстро, что у находившихся в микроавтобусе практически не было возможности избежать столкновения.

«Он просто летит. В восемь утра, поток машин, а ты едешь с такой скоростью. Зачем? Куда? Ну выезжай на час раньше, если так сильно торопишься, езжай спокойно», — рассказал мужчина журналистам Degpunktā.

Пассажир предположил, что скорость легкового автомобиля могла достигать 150 километров в час, однако подчеркнул, что точного значения не знает.

Больше всего его возмутило то, что из-за опасного маневра могли погибнуть люди.

«Хорошо, что все трое живы и здоровы. А если бы там погибли три человека, что тогда? Кто бы за это отвечал? Представляете? Там в машине остались бы три человека. Из-за какого-то идиота, который смотрит куда-то или едет со скоростью 150 или сколько там, я не знаю», — эмоционально заявил мужчина.

При этом официального подтверждения предполагаемой скорости автомобиля пока нет.

Один человек попал в больницу

Несмотря на серьезные повреждения обеих машин, тяжелых последствий для находившихся в них людей удалось избежать. В результате столкновения пострадал один из мужчин, ехавших в грузовом микроавтобусе. Медики доставили его в больницу. По имеющейся информации, состояние пострадавшего стабильное.

Из-за аварии движение по улице Краста на несколько часов оказалось существенно затруднено.

Что установила полиция

По информации Degpunktā, оба водителя в момент происшествия были трезвыми. Водитель легкового Volkswagen от комментариев журналистам отказался.

Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства столкновения, в том числе причины маневра, приведшего к аварии.

Пока официально не установлено, с какой скоростью двигался легковой автомобиль и кто несет ответственность за произошедшее.