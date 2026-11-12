Стали известны новые подробности серьезной аварии, произошедшей в среду утром на улице Краста в Риге. После столкновения двух автомобилей Volkswagen грузовой микроавтобус несколько раз перевернулся, а легковая машина пролетела более 100 метров, вращаясь по дороге. Один человек был доставлен в больницу.
Пассажир микроавтобуса утверждает, что виновником происшествия мог стать водитель легкового автомобиля, который, по его оценке, двигался с огромной скоростью, сообщает программа TV3 Degpunktā.
От удара у микроавтобуса оторвались колеса
Авария произошла в среду, 11 ноября, утром, когда на улице Краста наблюдалось интенсивное движение.
Столкнулись грузовой микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль той же марки. Сила удара оказалась настолько значительной, что у микроавтобуса оторвались оба задних колеса, а у легковой машины была практически полностью разрушена передняя часть с моторным отсеком.
На проезжей части остались разбросанные куски грязи и травы, а поврежденные автомобили остановились на значительном расстоянии от места первоначального столкновения.
По словам одного из мужчин, находившихся в микроавтобусе, серая легковая машина врезалась в заднюю часть их транспортного средства. После удара микроавтобус налетел на бордюр, начал переворачиваться и по диагонали переместился в сторону перекрестка возле центра Atta.
Легковой Volkswagen тем временем продолжил движение, вращаясь на дороге более 100 метров, после чего остановился на разделительной полосе.
«В восемь утра поток машин, а ты едешь с такой скоростью!»
Один из пассажиров микроавтобуса не скрывал возмущения действиями другого водителя. По его словам, легковой автомобиль двигался настолько быстро, что у находившихся в микроавтобусе практически не было возможности избежать столкновения.
«Он просто летит. В восемь утра, поток машин, а ты едешь с такой скоростью. Зачем? Куда? Ну выезжай на час раньше, если так сильно торопишься, езжай спокойно», — рассказал мужчина журналистам Degpunktā.
Пассажир предположил, что скорость легкового автомобиля могла достигать 150 километров в час, однако подчеркнул, что точного значения не знает.
Больше всего его возмутило то, что из-за опасного маневра могли погибнуть люди.
«Хорошо, что все трое живы и здоровы. А если бы там погибли три человека, что тогда? Кто бы за это отвечал? Представляете? Там в машине остались бы три человека. Из-за какого-то идиота, который смотрит куда-то или едет со скоростью 150 или сколько там, я не знаю», — эмоционально заявил мужчина.
При этом официального подтверждения предполагаемой скорости автомобиля пока нет.
Один человек попал в больницу
Несмотря на серьезные повреждения обеих машин, тяжелых последствий для находившихся в них людей удалось избежать. В результате столкновения пострадал один из мужчин, ехавших в грузовом микроавтобусе. Медики доставили его в больницу. По имеющейся информации, состояние пострадавшего стабильное.
Из-за аварии движение по улице Краста на несколько часов оказалось существенно затруднено.
Что установила полиция
По информации Degpunktā, оба водителя в момент происшествия были трезвыми. Водитель легкового Volkswagen от комментариев журналистам отказался.
Государственная полиция продолжает выяснять обстоятельства столкновения, в том числе причины маневра, приведшего к аварии.
Пока официально не установлено, с какой скоростью двигался легковой автомобиль и кто несет ответственность за произошедшее.
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