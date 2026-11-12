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Огромный пожар на деревообрабатывающем заводе в Латвии: огонь уничтожил 2400 квадратных метров 0 814

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пожар
ФОТО: скриншот видео TV3

В ночь на среду на деревообрабатывающем предприятии в Инциемсе Кримулдской волости произошел масштабный пожар, уничтоживший 2400 квадратных метров производственных площадей. Работник ночной смены заметил возгорание и попытался самостоятельно справиться с огнем, однако пламя стремительно распространилось по сухим пиломатериалам. Руководство предприятия признает, что убытки будут значительными, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Пожар начался глубокой ночью

Вызов на деревообрабатывающее предприятие в Инциемсе спасатели получили в ночь на среду, 11 ноября, незадолго до четырех часов утра. К этому времени на заводе уже разгорался серьезный пожар. Сухие пиломатериалы способствовали быстрому распространению пламени.

Жители расположенных поблизости домов рассказали журналистам, что сначала ничего необычного не заметили. Многие проснулись только после прибытия оперативных служб.

О масштабах происшествия свидетельствуют кадры очевидца, снятые примерно через четыре часа после вызова пожарных. На записи видно, что огонь продолжает бушевать внутри производственных помещений.

Работник заметил возгорание, но остановить огонь не удалось

Руководитель предприятия рассказал журналистам, что первым пожар обнаружил сотрудник ночной смены. На заводе сработала пожарная сигнализация. Работник попытался потушить возгорание еще на начальной стадии, однако огонь распространялся слишком быстро.

К моменту прибытия пожарных пламя уже охватило весь упаковочный ангар.

На месте происшествия работали не только спасатели, но и сотрудники самого предприятия. Используя собственную технику, они помогали освобождать поврежденные помещения, вывозили из ангаров обгоревшие материалы и разгружали их на открытой территории.

Уничтожено 2400 квадратных метров

По имеющейся информации, пожар охватил площадь 2400 квадратных метров. Огонь нанес серьезный ущерб производственным помещениям и находившимся внутри материалам.

Руководитель предприятия подтвердил, что финансовые потери будут значительными. Однако точная сумма ущерба пока не установлена.

Что стало причиной пожара

Пока неизвестно, в какой именно части предприятия началось возгорание и что его спровоцировало. Один из бывших работников завода предположил, что причиной могла стать искра или короткое замыкание электропроводки. Однако это лишь версия, которая пока не получила официального подтверждения.

После завершения работ по тушению пожара правоохранительные органы продолжат выяснять обстоятельства происшествия и устанавливать причину возгорания.

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#пожар #происшествие #Латвия #спасатели #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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