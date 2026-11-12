На Тинужском шоссе возле поселка Яксты в Саласпилсской волости столкнулись легковой Audi и тяжелый грузовик, перевозивший древесину. От удара Audi лишился колеса, у полуприцепа грузовика повредилась шина, а разлетевшиеся обломки задели еще один автомобиль. Водители не пострадали, однако у участников аварии оказались разные взгляды на произошедшее, сообщает программа TV3 Degpunktā.

После столкновения машины оказались по разные стороны дороги

Авария произошла в среду на Тинужском шоссе, недалеко от поселка Яксты. В результате столкновения легковой Audi получил серьезные повреждения и потерял колесо. У грузовика оказалось спущено колесо полуприцепа.

После удара транспортные средства остановились по разные стороны проезжей части.

Оторвавшееся колесо Audi осталось лежать прямо посреди дороги. Один из проезжавших мимо водителей остановился, вышел из автомобиля и оттащил его на обочину, чтобы убрать препятствие для других участников движения.

Однако на дороге по-прежнему оставались многочисленные обломки. Проезжавшие автомобили и грузовики продолжали переезжать через них, сопровождая движение характерным хрустом.

«Конечно, они виноваты — врезались в мой прицеп»

Водитель грузовика Нормунд, перевозивший распиленную древесину, рассказал журналистам Degpunktā свою версию произошедшего. На вопрос о том, кто, по его мнению, виноват в столкновении, мужчина ответил без колебаний:

«Конечно, они — они же врезались в мой прицеп».

Нормунд должен был доставить груз древесины в Рижский порт, однако из-за поврежденного колеса продолжить поездку сразу не смог. Водителю пришлось ждать коллегу, который должен был привезти запасное колесо для полуприцепа.

Обломки повредили еще одну машину

Как выяснилось, последствия столкновения затронули не только Audi и грузовик. В момент удара обломки автомобилей разлетелись в разные стороны. Один из них попал в лобовое стекло Renault, который двигался позади грузовика.

Таким образом, в результате происшествия повреждения получили сразу три транспортных средства.

При этом, по имеющейся информации, водители в аварии не пострадали.

Полиция пока не установила виновного

Водитель Audi, женщина, отказалась рассказывать журналистам свою версию столкновения. Она предпочла изложить обстоятельства произошедшего сотрудникам полиции.

Правоохранители опросили участников дорожного происшествия, однако пока не назвали виновного.

Таким образом, несмотря на уверенность водителя грузовика в том, что столкновение произошло по вине Audi, официальные выводы о причинах аварии еще не сделаны.