В Резекне полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в серии краж дизельного топлива из строительной и сельскохозяйственной техники. По данным следствия, за два месяца злоумышленники похитили около 850 литров горючего, причинив ущерб нескольким предприятиям.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, в ночь на 22 октября в Резекне несколько человек взломали топливный бак техники, принадлежавшей одному из предприятий, и похитили не менее 40 литров дизельного топлива.

Однако далеко уйти подозреваемым не удалось. Используя оперативную информацию, сотрудники полиции задержали троих мужчин сразу после совершения преступления.

Задержанными оказались мужчина 1987 года рождения и двое мужчин 2001 года рождения.

Воровали топливо из экскаваторов и тракторов

В ходе дальнейшего расследования полицейские получили доказательства, указывающие на возможную причастность задержанных к другим кражам топлива, зарегистрированным в Резекне и Резекненском крае с сентября по октябрь нынешнего года.

По данным полиции, в общей сложности было похищено около 850 литров дизельного топлива.

Горючее сливали из экскаваторов, трактора, установки для просеивания древесной щепы и другой техники.

В результате пострадали несколько предприятий, которым был причинён материальный ущерб.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

В отношении задержанных избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Полиция возбудила уголовные процессы по части третьей статьи 175 Уголовного закона Латвии, предусматривающей ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение, хранилище или соответствующее оборудование, а также за кражу транспортного средства.

За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Закон также допускает краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф — с конфискацией имущества либо без неё.

Расследование продолжается.

Полиция предупреждает владельцев техники

В связи с подобными преступлениями Государственная полиция призывает владельцев строительной, сельскохозяйственной и другой техники уделять больше внимания её безопасности.

Правоохранители рекомендуют оставлять машины в охраняемых или защищённых местах, устанавливать системы видеонаблюдения и использовать запирающиеся крышки топливных баков.

Такие меры помогут снизить риск краж и своевременно обнаруживать попытки проникновения к технике.