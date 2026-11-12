В Лудзенском крае пограничники задержали гражданина Беларуси, перевозившего семерых человек, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу. Людей обнаружили в салоне и багажнике автомобиля Škoda. В отношении водителя начат уголовный процесс, а недавно вступившие в силу поправки предусматривают за преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, до 12 лет лишения свободы.

В Залесской волости Лудзенского края сотрудники Государственной пограничной охраны остановили автомобиль Škoda, за рулем которого находился гражданин Беларуси. При проверке машины выяснилось, что водитель перевозил семерых человек, ранее незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщили в Государственной пограничной охране, задержание произошло во вторник, 10 ноября. Автомобиль остановили после проверки поступившей пограничникам информации.

В салоне и багажном отделении машины находились семь человек, у которых не было действительных виз или видов на жительство. По данным пограничников, все они ранее незаконно пересекли границу Латвии со стороны Беларуси.

В отношении водителя начат уголовный процесс по части 3.1 статьи 285 Уголовного закона. Она предусматривает ответственность за незаконное перемещение людей в условиях усиленной охраны государственной границы или чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой ее неприкосновенности.

При этом ответственность по данной статье может наступать независимо от того, в каком именно месте на территории Латвии совершено преступление.

Семеро перевозимых лиц были остановлены в соответствии со статьей 4 Закона о Государственной пограничной охране, регулирующей предотвращение незаконного пересечения государственной границы.

За перевозку нелегальных мигрантов грозит до 12 лет тюрьмы

Задержание произошло вскоре после вступления в силу поправок к Уголовному закону, ужесточающих ответственность за организацию нелегальной миграции. Новые положения предусматривают за соответствующие преступления наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Дополнительно могут применяться конфискация имущества и пробационный надзор сроком до трех лет.

При этом конкретное наказание зависит от квалификации преступления и обстоятельств дела.

В Государственной пограничной охране напоминают, что уголовная ответственность предусмотрена не только за организацию незаконного пересечения границы, но и за дальнейшую перевозку таких людей по территории Латвии и других стран Европейского союза.

Таким образом, даже перевозка мигрантов после пересечения ими границы может стать основанием для уголовного преследования.

За год начато 179 уголовных процессов

По данным пограничной охраны, в этом году в Латвии уже начато 179 уголовных процессов, связанных с незаконным перемещением людей или обеспечением их незаконного пребывания в стране. Из этого числа 82 процесса выделены из ранее начатых дел. В общей сложности расследования касаются 121 человека.

Пограничники отмечают, что суды уже назначают реальные сроки лишения свободы за подобные преступления. В одном из дел виновный получил пять лет тюрьмы, в другом — шесть лет и один месяц.

На восточной границе продолжается операция VILKATIS

С 11 августа в Латвии проводится специальная операция VILKATIS, направленная на противодействие незаконной миграции со стороны Беларуси.

В Государственной пограничной охране характеризуют ситуацию на восточной границе как гибридную угрозу, связанную с использованием нелегальной миграции в качестве инструмента давления.

Операция предусматривает скоординированные действия пограничных служб, направленные на сокращение числа незаконных пересечений границы и предотвращение новых попыток.

В ведомстве вновь призывают не участвовать в перевозке людей, незаконно пересекших государственную границу, предупреждая о серьезной уголовной ответственности.

Расследование обстоятельств задержания гражданина Беларуси в Лудзенском крае продолжается.