За этот год на железнодорожных путях Латвии погибли девять человек, еще восемь получили травмы. При этом семь из 17 зарегистрированных происшествий были связаны с самоубийствами.

Тревожную статистику Latvijas dzelzceļš обнародовало после двух происшествий за несколько дней: в Озолниеки под поездом погиб молодой мужчина, а возле станции Браса в Риге чудом выжил пожилой пешеход. Однако специалисты отмечают, что в долгосрочной перспективе количество несчастных случаев на железной дороге сокращается, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Возле станции Браса мужчина оказался под поездом

Очередное происшествие на железной дороге произошло неподалеку от станции Браса в Риге. Пассажирский поезд, следовавший в направлении Слоки, остановился вскоре после отправления со станции. Пассажиры, вышедшие из вагонов, заметили, что на путях работают оперативные службы.

Как выяснилось, под поездом оказался пожилой мужчина. По информации спасателей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пересекая железнодорожные пути в районе платформы, он споткнулся и упал между рельсами.

Машинист успел среагировать, однако полностью избежать столкновения не удалось — поезд задел пешехода. Спасатели извлекли пострадавшего и передали медикам. Несмотря на произошедшее, мужчина остался жив.

За два дня — два серьезных происшествия

Случай возле станции Браса произошел вскоре после трагедии в Озолниеки. В понедельник, 9 ноября, на железнодорожных путях там погиб 28-летний мужчина, попавший под поезд. Таким образом, за короткий промежуток времени произошло сразу два серьезных происшествия, одно из которых закончилось гибелью человека.

Однако означает ли это, что железнодорожные пути Латвии становятся опаснее?

Главный технический инспектор Latvijas dzelzceļš Дайнис Званерс утверждает, что статистика последних лет свидетельствует об обратном.

Сколько человек погибает на железной дороге Латвии

По данным Latvijas dzelzceļš, за последние пять лет количество происшествий с пострадавшими на железнодорожных путях постепенно сокращается. Ежегодно под поезда попадают от 16 до 24 человек. При этом большинство таких происшествий заканчивается гибелью людей.

Особенно тяжелым оказался 2022 год, когда из 23 пострадавших погибли 20.

По словам Званерса, чаще всего подобные происшествия происходят на участках с интенсивным пассажирским движением, особенно в Рижском регионе. Около 75% пострадавших составляют мужчины.

Машинисты 60 раз успели предотвратить столкновение

Представитель Latvijas dzelzceļš обращает внимание и на другую статистику, которая редко попадает в новости. За прошедшие 11 месяцев машинисты поездов 60 раз применяли торможение, пытаясь предотвратить столкновения с людьми или другими препятствиями на путях. Такие случаи не всегда заканчиваются травмами, поэтому общественность зачастую о них даже не узнает.

Тем не менее каждый подобный эпизод свидетельствует о потенциально опасной ситуации, когда трагедии удается избежать благодаря своевременной реакции машиниста.

Семь происшествий связаны с самоубийствами

Отдельную тревогу у специалистов вызывает количество случаев, когда люди намеренно оказываются перед движущимися поездами.

По информации Latvijas dzelzceļš, из 17 зарегистрированных в этом году происшествий семь были классифицированы как случаи самоубийства. Это около 41% от общего числа.

Такая статистика показывает, что безопасность на железной дороге связана не только с соблюдением правил перехода путей, внимательностью пешеходов и действиями машинистов, но и с проблемой психического здоровья и доступности своевременной психологической помощи.

При этом специалисты подчеркивают, что общая тенденция последних лет указывает на снижение количества несчастных случаев на железной дороге.

Куда обращаться за помощью

Людям, переживающим тяжелый эмоциональный кризис, важно знать, что помощь доступна и обращаться за ней можно круглосуточно.

В Латвии работают телефоны кризисного центра Skalbes:

67222922 — круглосуточная психологическая поддержка.

27722292 — дополнительный номер кризисной помощи.

113 — Служба неотложной медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Обратиться за поддержкой можно также к близким, друзьям или другим людям, которым вы доверяете. Необязательно оставаться с тяжелыми переживаниями один на один.